Жорстока мати, конфлікт із Прінсем і чотири невдалі шлюби: все про трагічну долю Шинейд О'Коннор

Шинейд була однією з найвідоміших ірландських співачок, але її коротке і трагічне життя було затьмарене стражданнями.

Related video

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор померла 26 липня у віці 56 років. Через рік після того, як її 17-річний син Шейн наклав на себе руки. Доля виконавиці Nothing Compares 2 U була трагічною і жахливою. Усі її чотири шлюби були нещасливими, у дитинстві вона страждала від жорстокості своєї матері, а всесвітня слава не принесла їй щастя.

В інтерв'ю 2017 року вона зі сльозами говорила, що залишилася зовсім одна, і в її житті немає абсолютно нікого.

Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

Тим більше, що Прінс, автор головного хіта Шинейд, був незадоволений тим, що його твір перестав належати йому.

Фокус зібрав усе, що відомо про найзагадковішу і найсумнішу виконавицю нашого часу.

Дитинство та юність

Її ім'я при народженні було Шинейд Марі Бернадетт О'Коннор, і вона виховувалася в католицькій родині.

У її батьків, інженера-будівельника Джона і матері Джоанни було п'ятеро дітей, зокрема письменник і журналіст Джозеф. Шинейд народилася 1966 року і пізніше переїхала жити до батька і його другої дружини.

Але набагато пізніше, в інтерв'ю, вона зізнавалася, що її мати була неймовірно жорстока з нею.

"У неї була камера тортур. Мій найбільш ранній спогад: вона каже мені, що мені не слід було народжуватися. Вона не хотіла мене. Вона була людиною, яка отримувала задоволення і посміхалася, завдаючи тобі болю", — розповідала вона про свою покійну матір, Джоанну О'Грейді.

Шинейд розповідає про свою матір

Співачка стверджувала, що фізичне та емоційне насильство з боку її матері тривало доти, доки вона не втекла з дому у віці 13 років.

У 15 років її відправили до притулку Магдалини на 18 місяців за крадіжку в магазині. Це був притулок "для занепалих жінок" і Шинейд, визнаючи, що там її привчили до дисципліни, називала це місце жахливим.

Незабаром після того, як вона залишила установу, її мати загинула в автокатастрофі, врізавшись у дерево на зледенілій дорозі, коли Шинейд було всього 18 років.

Смерть змусила співачку боротися із суперечливими почуттями, про які вона розповіла тільки через роки.

"Я ненавиджу, що не можу любити її", — сказала О'Коннор 2017 року, сказавши, що нарешті пробачила своїй матері за жорстоке поводження.

"Я ненавиджу, що не можу обійняти її та сказати, що люблю її, і сказати їй, що з нею все гаразд, і подбати про неї. Я б подбала про неї, хоч вона і справжній монстр", — зізналася співачка.

Музична кар'єра

Пол Бірн, барабанщик популярного на той час гурту In Tua Nua, допомагав із музичним навчанням у школі Шинейд, коли почув, як вона співає "Evergreen" Барбри Стрейзанд.

Він був вражений і розповів про талановиту дівчину своєму другові Колму Фарреллі про її талант.

Після Колм зібрав гурт Ton Ton Macoute і запросив Шинейд як солістку.

Однак було неминуче, що саме вона стане зіркою. Тож незабаром дівчина підписала контракт з Ensign Records і 1987 року випустила свій дебютний альбом The Lion And The Cobra.

Найуспішнішим синглом альбому став хіт Mandinka.

перший хіт Шинейд О'Коннор

Але після численних інтерв'ю стало ясно, що Шинейд особлива зірка. Вона захищала діяльність IRA, критикувала колег, включно з U2, які її підтримували, і не соромилася у висловлюваннях.

Після її пісня "I Want Your Hands On Me" стала саундтреком фільму "Кошмар на вулиці В'язів 4: Повелитель сну".

А 1990 року вона записала другий альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", який зробив її зіркою світового масштабу, отримавши за нього Grammy в номінації "найкращий альтернативний альбом".

Хіт-сингл "Nothing Compares 2 U", очолював американський чарт чотири тижні поспіль. І стало зрозуміло, що тепер це пісня Шинейд, а не Прінса, який її написав, і не гурту The Family, який виконав її 1985 року.

Шинейд виконує Nothing Compares 2 U

Третій альбом "Am I Not Your Girl?" вийшов 1992 року, але не мав такого успіху. І після був скандальний виступ на Saturday Night Live.

Шинейд О'Коннор виконала а капела пісню Боба Марлі "War", а потім порвала фотографію Папи Іоанна Павла II зі словами "Боріться зі справжнім ворогом!".

Шинейд рве фото Папи

За це її засудили співаки й актори. Актор Джо Пеші сказав, що дав би їй ляпаса, якби він був у залі, а Мадонна заявила: "Я думаю, що є кращий спосіб представити свої ідеї, ніж розірвати зображення, яке означає багато для інших людей".

У США її освистували на концертах, тож вона повернулася в Дублін, грала в театрі, записала ще один альбом, брала участь у записі альбомів інших виконавців.

Вона стала завзятою католичкою, отримавши ім'я Суор Бернадетт. Після стала жрицею Латинсько-Тридентської церкви, що відкололася, — посада, яка не була визнана основною католицькою церквою. Після цього вона змінювала ім'я ще двічі: 2017 року на Магду Давітт, 2018-го — на Шухаду Садакат, прийнявши іслам. А 2021 року оголосила, що йде з музичної індустрії. Але наступного року повернулася.

Шинейд прийняла іслам у 2018 році Фото: Getty Images

Шинейд зізналася, що страждає від біполярного розладу і дуже самотня.

Конфлікт із Прінсем та іншими зірками

Шинейд О'Коннор виконала хіт Прінса "Nothing Compares 2 U", заявивши, після, що він був цим незадоволений.

Хоча Прінс публічно хвалив її версію пісні, в різних інтерв'ю і коментарях протягом багатьох років О'Коннор стверджувала, що він був розлючений через її успіх і викликав її до себе в Голлівуд для серйозної розмови.

Прінс виконує Nothing Compares 2 U

"Прінсу не подобалися люди, які виконують кавери на його пісні. І нього були всі ці жінки-протеже, і його дратувало, що я не одна з них", — писала Шинейд у мемуарах.

В інтерв'ю 2004 року О'Коннор відмовилася від претензій, назвавши Прінса "милим хлопцем", але після його смерті від передозування фентанілу 2016 року, вона заявила, що Прінс "поклонявся дияволу", вживав наркотики та бив жінок.

Розповіла вона в мемуарах і про те, що сталося в голлівудському особняку виконавця. За словами Шинейд, він насварив її за нецензурну лайку в інтерв'ю і благав свого дворецького подати їй суп, хоча вона неодноразово відмовлялася від нього.

А потім він нібито запропонував обговорити їхні розбіжності в дружній битві подушками, але потім напав на неї, засунувши в наволочку "щось тверде". Коли вона намагалася покинути його особняк, він заблокував двері й потягнув її до своєї машини, тож вона вирвалася і побігла до сусідів, після чого, за її словами, Прінс відступив.

У Шинейд був конфлікт із Френком Сінтарою, через її відмову дозволити грати "Усіяний зірками прапор" на одному з її шоу.

Після інциденту з фото Папи її засудили Джо Пеші та Мадонна.

А 2013 року О'Коннор написала Майлі Сайрус після відео на Wrecking Ball, що вона "поводиться як повія і називає це фемінізмом".

"Повідомлення, яке ти продовжуєш посилати, полягає в тому, що бути повією якось круто... це так не круто, Майлі. Це небезпечно", — написала О'Коннор в одному з відкритих листів.

Сім'я і діти

Шинейд О'Коннор була одружена чотири рази. У неї народилися четверо дітей і сім років тому вона стала бабусею.

Перший раз вона була одружена з музичним продюсером Джоном Рейнольдсом. Пара вперше зустрілася, коли Шинейд поїхала до Лондона як солістка групи TonTon Macoute. Її син Джейк народився 1987 року. Другу вагітність від Рейнольдса вона перервала 1989 року після їхнього розриву.

Пізніше Шинейд стверджувала, що її звукозаписна компанія доручила лікарю переконати її зробити аборт. Але з Джоном вони залишилися друзями після розлучення і підтримували один одного.

Пізніше у Джейка народився син — перший онук О'Коннор.

Після Шинейд зустрічалася з ірландським репортером Джоном Вотерсом. У пари народилася дочка Ройзін. Але їхнє розставання було затьмарене скандальною боротьбою за опіку, після чого Ройзін залишилася з батьком.

У червні 2001 року було оголошено, що Шинейд і її хлопець-журналіст Нік Соммерлад заручені.

Нік, далекий родич шведської королеви Сільвії, сказав, що познайомився зі співачкою, коли він працював в Асоціації преси в Дубліні.

Пара, у якої була семирічна різниця у віці, одружилася на таємній церемонії через кілька тижнів після того, як було оголошено про їхні заручини. Шинейд говорила, що дуже щаслива, але цей шлюб розпався через три роки.

Третю дитину, Шейна, Шинейд народила від ірландського музиканта Донала Ланні 2004 року. У 2022 році Шейн наклав на себе руки після двох спроб піти з життя.

Від короткого зв'язку з музикантом Френком Бонадіо у Шинейд народився син Єшуа. Вони розлучилися на початку 2007 року, але залишилися друзями.

У липні 2010 року О'Коннор вийшла заміж за свого давнього друга і частого співавтора Стіва Куні, але їхній союз тривав лише до квітня наступного року.

У 2011 році в Лас-Вегасі Шинейд вийшла заміж за Баррі Герріджа, ірландського психотерапевта, який лікував її сина. Але шлюб тривав лише три тижні, а прожили вони разом лише сім днів. Хоча вони розлучилися, вважається, що вони не розлучилися за законом.

Після свого четвертого розлучення Шинейд сказала Irish Sun, що шкодує про те, що коли-небудь виходила заміж.

"Думаю, я намагалася бути нормальною. Щось на кшталт гея, який намагається наполягати на тому, щоб бути натуралом. Звичайно, немає нічого нормального в тому, щоб виходити заміж за тих, кого майже не знаєш. На щастя, вони були хорошими хлопцями", — говорила Шинейд.

Шинейд, Шон Пенн, акторка Сандра Буллок і гості на гала-концерті amfAR Inspiration Gala 2011 року в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шинейд О'Коннор померла 26 липня. Раніше цього місяця вона опублікувала твіт, який був сповнений скорботи за її сином Шейном.

"З моменту його смерті я жила як нічний нежить. Він був коханням усього мого життя, світильником моєї душі", — написала співачка. Причини її смерті не повідомляються.