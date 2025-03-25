Пастуший пиріг за рецептом від шеф-кухаря: рецепт смачної ірландської страви

Пастуший пиріг просто приготувати і він чудово підійде до вечері.

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Пастуший пиріг — це картопляне пюре з м'ясною начинкою, яке готується в духовці. Це дуже ірландська страва, яку тепер готують по всьому світу. І хоча вона мало нагадує класичний пиріг із тіста — спробувати її точно варто. Рецептом від шеф-кухарки Іни Гартен, яка написала 13 кулінарних книг, поділилися на сайті Business Insider.

Від класичного рецепта його відрізняє використання фаршу з індички, замість традиційної баранини.

Пастуший пиріг від шеф-кухаря

Інгредієнти:

Для начинки:

1 столова ложка оливкової олії;

700 г фаршу з індички;

1 середня біла цибулина, очищена і нарізана кубиками;

2 середні моркви, дрібно нарізані;

2 стебла селери, дрібно нарізаних;

225 г білих печериць, дрібно нарізаних;

4 зубчики часнику, очищених і подрібнених;

¼ склянки борошна;

2 ½ склянки курячого, яловичого або овочевого бульйону;

2 столові ложки томатної пасти;

2 столові ложки вустерширського соусу;

2 лаврові листки;

по 2 гілочки свіжого розмарину і чебрецю;

½ склянки замороженого горошку;

сіль, перець.

Для картопляного пюре:

1,3 кг картоплі;

6 столових ложок м'якого вершкового масла;

½ склянки молока;

сіль, мелений чорний перець.

Очистіть і наріжте картоплю кубиками по 2,5 см. Відваріть у підсоленій воді.

Дрібно наріжте овочі та гриби, як зазначено в рецепті. Підсмажте фарш з індички на сковороді, розбиваючи грудочки дерев'яною лопаткою. Дістаньте зі сковорідки та на витоплений жир покладіть цибулю, підсмажте, додайте решту овочів і грибів і готуйте, поки вони не стануть м'якими. Додайте борошно і перемішайте. Долийте бульйон і перемішайте знову. Якщо бульйону немає, додайте гарячої води.

Додайте в сковорідку томатну пасту, вустерширський соус, лавровий лист, розмарин, чебрець і заморожений горошок і готуйте начинку, поки вона не закипить. Поверніть у сковороду індичий фарш, посоліть і поперчіть. Лавровий лист можна прибрати.

Картоплю розімніть у пюре, додайте молоко і вершкове масло, перемішайте, додайте вершки, посоліть і поперчіть.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть начинку для вівчарського пирога у велику форму для запікання і розрівняйте ложкою. Зверху викладіть пюре. І запікайте пастуший пиріг у духовці близько 30 хвилин. Подавайте гарячим.

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