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Їжа

Пастуший пиріг за рецептом від шеф-кухаря: рецепт смачної ірландської страви

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Фото: Getty Images | Пастуший пиріг від шеф-кухаря

Пастуший пиріг просто приготувати і він чудово підійде до вечері.

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Пастуший пиріг — це картопляне пюре з м'ясною начинкою, яке готується в духовці. Це дуже ірландська страва, яку тепер готують по всьому світу. І хоча вона мало нагадує класичний пиріг із тіста — спробувати її точно варто. Рецептом від шеф-кухарки Іни Гартен, яка написала 13 кулінарних книг, поділилися на сайті Business Insider.

Від класичного рецепта його відрізняє використання фаршу з індички, замість традиційної баранини.

Пастуший пиріг від шеф-кухаря

Інгредієнти:

Для начинки:

  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 700 г фаршу з індички;
  • 1 середня біла цибулина, очищена і нарізана кубиками;
  • 2 середні моркви, дрібно нарізані;
  • 2 стебла селери, дрібно нарізаних;
  • 225 г білих печериць, дрібно нарізаних;
  • 4 зубчики часнику, очищених і подрібнених;
  • ¼ склянки борошна;
  • 2 ½ склянки курячого, яловичого або овочевого бульйону;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • 2 столові ложки вустерширського соусу;
  • 2 лаврові листки;
  • по 2 гілочки свіжого розмарину і чебрецю;
  • ½ склянки замороженого горошку;
  • сіль, перець.

Для картопляного пюре:

  • 1,3 кг картоплі;
  • 6 столових ложок м'якого вершкового масла;
  • ½ склянки молока;
  • сіль, мелений чорний перець.

Очистіть і наріжте картоплю кубиками по 2,5 см. Відваріть у підсоленій воді.

Дрібно наріжте овочі та гриби, як зазначено в рецепті. Підсмажте фарш з індички на сковороді, розбиваючи грудочки дерев'яною лопаткою. Дістаньте зі сковорідки та на витоплений жир покладіть цибулю, підсмажте, додайте решту овочів і грибів і готуйте, поки вони не стануть м'якими. Додайте борошно і перемішайте. Долийте бульйон і перемішайте знову. Якщо бульйону немає, додайте гарячої води.

Додайте в сковорідку томатну пасту, вустерширський соус, лавровий лист, розмарин, чебрець і заморожений горошок і готуйте начинку, поки вона не закипить. Поверніть у сковороду індичий фарш, посоліть і поперчіть. Лавровий лист можна прибрати.

Картоплю розімніть у пюре, додайте молоко і вершкове масло, перемішайте, додайте вершки, посоліть і поперчіть.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть начинку для вівчарського пирога у велику форму для запікання і розрівняйте ложкою. Зверху викладіть пюре. І запікайте пастуший пиріг у духовці близько 30 хвилин. Подавайте гарячим.

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