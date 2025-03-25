Пастуший пиріг за рецептом від шеф-кухаря: рецепт смачної ірландської страви
Пастуший пиріг просто приготувати і він чудово підійде до вечері.
Пастуший пиріг — це картопляне пюре з м'ясною начинкою, яке готується в духовці. Це дуже ірландська страва, яку тепер готують по всьому світу. І хоча вона мало нагадує класичний пиріг із тіста — спробувати її точно варто. Рецептом від шеф-кухарки Іни Гартен, яка написала 13 кулінарних книг, поділилися на сайті Business Insider.
Від класичного рецепта його відрізняє використання фаршу з індички, замість традиційної баранини.
Пастуший пиріг від шеф-кухаря
Інгредієнти:
Для начинки:
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 700 г фаршу з індички;
- 1 середня біла цибулина, очищена і нарізана кубиками;
- 2 середні моркви, дрібно нарізані;
- 2 стебла селери, дрібно нарізаних;
- 225 г білих печериць, дрібно нарізаних;
- 4 зубчики часнику, очищених і подрібнених;
- ¼ склянки борошна;
- 2 ½ склянки курячого, яловичого або овочевого бульйону;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 2 столові ложки вустерширського соусу;
- 2 лаврові листки;
- по 2 гілочки свіжого розмарину і чебрецю;
- ½ склянки замороженого горошку;
- сіль, перець.
Для картопляного пюре:
- 1,3 кг картоплі;
- 6 столових ложок м'якого вершкового масла;
- ½ склянки молока;
- сіль, мелений чорний перець.
Очистіть і наріжте картоплю кубиками по 2,5 см. Відваріть у підсоленій воді.
Дрібно наріжте овочі та гриби, як зазначено в рецепті. Підсмажте фарш з індички на сковороді, розбиваючи грудочки дерев'яною лопаткою. Дістаньте зі сковорідки та на витоплений жир покладіть цибулю, підсмажте, додайте решту овочів і грибів і готуйте, поки вони не стануть м'якими. Додайте борошно і перемішайте. Долийте бульйон і перемішайте знову. Якщо бульйону немає, додайте гарячої води.
Додайте в сковорідку томатну пасту, вустерширський соус, лавровий лист, розмарин, чебрець і заморожений горошок і готуйте начинку, поки вона не закипить. Поверніть у сковороду індичий фарш, посоліть і поперчіть. Лавровий лист можна прибрати.
Картоплю розімніть у пюре, додайте молоко і вершкове масло, перемішайте, додайте вершки, посоліть і поперчіть.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть начинку для вівчарського пирога у велику форму для запікання і розрівняйте ложкою. Зверху викладіть пюре. І запікайте пастуший пиріг у духовці близько 30 хвилин. Подавайте гарячим.
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