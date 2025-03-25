Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Пастуший пирог по рецепту от шеф-повара: рецепт вкусного ирландского блюда

Пастуший пирог, что такое пастуший пирог, пастуший пирог рецепт
Фото: Getty Images | Пастуший пирог от шеф-повара

Пастуший пирог просто приготовить и он отлично подойдет к ужину.

Related video

Пастуший пирог – это картофельное пюре с мясной начинкой, которое готовится в духовке. Это очень ирландское блюдо, которое теперь готовят по всему миру. И хотя оно мало напоминает классический пирог из теста – попробовать его точно стоит. Рецептом от шеф-повара Ины Гартен, которая написала 13 кулинарных книг, поделились на сайте Business Insider.

От классического рецепта его отличает использование фарша из индейки, вместо традиционной баранины.

Пастуший пирог от шеф-повара

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 700 г фарша из индейки;
  • 1 средняя белая луковица, очищенная и нарезанная кубиками;
  • 2 средние моркови, мелко нарезанные;
  • 2 стебля сельдерея, мелко нарезанных;
  • 225 г белых шампиньонов, мелко нарезанных;
  • 4 зубчика чеснока, очищенных и измельченных;
  • ¼ стакана муки;
  • 2 ½ стакана куриного, говяжьего или овощного бульона;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 столовые ложки вустерширского соуса;
  • 2 лавровых листа;
  • по 2 веточки свежего розмарина и тимьяна;
  • ½ стакана замороженного горошка;
  • соль, перец.

Для картофельного пюре:

  • 1,3 кг картофеля;
  • 6 столовых ложек мягкого сливочного масла;
  • ½ стакана молока;
  • соль, молотый черный перец.

Очистите и нарежьте картофель кубиками по 2,5 см. Отварите в подсоленной воде.

Мелко нарежьте овощи и грибы, как указано в рецепте. Поджарьте фарш из индейки на сковороде, разбивая комочки деревянной лопаткой. Достаньте из сковороды и на вытопленный жир положите лук, поджарьте, добавьте остальные овощи и грибы и готовьте, пока они не станут мягкими. Добавьте муку и перемешайте. Долейте бульон и перемешайте снова. Если бульона нет, добавьте горячей воды.

Добавьте в сковороду томатную пасту, вустерширский соус, лавровый лист, розмарин, тимьян и замороженный горошек и готовьте начинку, пока она не закипит. Верните в сковороду индюшачий фарш, посолите и поперчите. Лавровый лист можно убрать.

Картофель разомните в пюре, добавьте молоко и сливочное масло, перемешайте, добавьте сливки, посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите начинку для пастушьего пирога в большую форму для запекания и разровняйте ложкой. Сверху выложите пюре. И запекайте пастуший пирог в духовке около 30 минут. Подавайте горячим.

Читайте также:

Сытный ужин за 30 минут: рецепт быстрой запеканки с мясом

Легко приготовить в духовке: рецепт вкусного картофельного гратена

Подавать со сметаной: рецепт творожной запеканки с манкой