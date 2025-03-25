Пастуший пирог по рецепту от шеф-повара: рецепт вкусного ирландского блюда
Пастуший пирог просто приготовить и он отлично подойдет к ужину.
Пастуший пирог – это картофельное пюре с мясной начинкой, которое готовится в духовке. Это очень ирландское блюдо, которое теперь готовят по всему миру. И хотя оно мало напоминает классический пирог из теста – попробовать его точно стоит. Рецептом от шеф-повара Ины Гартен, которая написала 13 кулинарных книг, поделились на сайте Business Insider.
От классического рецепта его отличает использование фарша из индейки, вместо традиционной баранины.
Пастуший пирог от шеф-повара
Ингредиенты:
Для начинки:
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 700 г фарша из индейки;
- 1 средняя белая луковица, очищенная и нарезанная кубиками;
- 2 средние моркови, мелко нарезанные;
- 2 стебля сельдерея, мелко нарезанных;
- 225 г белых шампиньонов, мелко нарезанных;
- 4 зубчика чеснока, очищенных и измельченных;
- ¼ стакана муки;
- 2 ½ стакана куриного, говяжьего или овощного бульона;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 столовые ложки вустерширского соуса;
- 2 лавровых листа;
- по 2 веточки свежего розмарина и тимьяна;
- ½ стакана замороженного горошка;
- соль, перец.
Для картофельного пюре:
- 1,3 кг картофеля;
- 6 столовых ложек мягкого сливочного масла;
- ½ стакана молока;
- соль, молотый черный перец.
Очистите и нарежьте картофель кубиками по 2,5 см. Отварите в подсоленной воде.
Мелко нарежьте овощи и грибы, как указано в рецепте. Поджарьте фарш из индейки на сковороде, разбивая комочки деревянной лопаткой. Достаньте из сковороды и на вытопленный жир положите лук, поджарьте, добавьте остальные овощи и грибы и готовьте, пока они не станут мягкими. Добавьте муку и перемешайте. Долейте бульон и перемешайте снова. Если бульона нет, добавьте горячей воды.
Добавьте в сковороду томатную пасту, вустерширский соус, лавровый лист, розмарин, тимьян и замороженный горошек и готовьте начинку, пока она не закипит. Верните в сковороду индюшачий фарш, посолите и поперчите. Лавровый лист можно убрать.
Картофель разомните в пюре, добавьте молоко и сливочное масло, перемешайте, добавьте сливки, посолите и поперчите.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите начинку для пастушьего пирога в большую форму для запекания и разровняйте ложкой. Сверху выложите пюре. И запекайте пастуший пирог в духовке около 30 минут. Подавайте горячим.
Читайте также:
Сытный ужин за 30 минут: рецепт быстрой запеканки с мясом
Легко приготовить в духовке: рецепт вкусного картофельного гратена