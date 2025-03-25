Пастуший пирог по рецепту от шеф-повара: рецепт вкусного ирландского блюда

Пастуший пирог просто приготовить и он отлично подойдет к ужину.

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Пастуший пирог – это картофельное пюре с мясной начинкой, которое готовится в духовке. Это очень ирландское блюдо, которое теперь готовят по всему миру. И хотя оно мало напоминает классический пирог из теста – попробовать его точно стоит. Рецептом от шеф-повара Ины Гартен, которая написала 13 кулинарных книг, поделились на сайте Business Insider.

От классического рецепта его отличает использование фарша из индейки, вместо традиционной баранины.

Пастуший пирог от шеф-повара

Ингредиенты:

Для начинки:

1 столовая ложка оливкового масла;

700 г фарша из индейки;

1 средняя белая луковица, очищенная и нарезанная кубиками;

2 средние моркови, мелко нарезанные;

2 стебля сельдерея, мелко нарезанных;

225 г белых шампиньонов, мелко нарезанных;

4 зубчика чеснока, очищенных и измельченных;

¼ стакана муки;

2 ½ стакана куриного, говяжьего или овощного бульона;

2 столовые ложки томатной пасты;

2 столовые ложки вустерширского соуса;

2 лавровых листа;

по 2 веточки свежего розмарина и тимьяна;

½ стакана замороженного горошка;

соль, перец.

Для картофельного пюре:

1,3 кг картофеля;

6 столовых ложек мягкого сливочного масла;

½ стакана молока;

соль, молотый черный перец.

Очистите и нарежьте картофель кубиками по 2,5 см. Отварите в подсоленной воде.

Мелко нарежьте овощи и грибы, как указано в рецепте. Поджарьте фарш из индейки на сковороде, разбивая комочки деревянной лопаткой. Достаньте из сковороды и на вытопленный жир положите лук, поджарьте, добавьте остальные овощи и грибы и готовьте, пока они не станут мягкими. Добавьте муку и перемешайте. Долейте бульон и перемешайте снова. Если бульона нет, добавьте горячей воды.

Добавьте в сковороду томатную пасту, вустерширский соус, лавровый лист, розмарин, тимьян и замороженный горошек и готовьте начинку, пока она не закипит. Верните в сковороду индюшачий фарш, посолите и поперчите. Лавровый лист можно убрать.

Картофель разомните в пюре, добавьте молоко и сливочное масло, перемешайте, добавьте сливки, посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите начинку для пастушьего пирога в большую форму для запекания и разровняйте ложкой. Сверху выложите пюре. И запекайте пастуший пирог в духовке около 30 минут. Подавайте горячим.

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