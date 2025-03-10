Сытный ужин за 30 минут: рецепт быстрой запеканки с мясом

Для приготовления блюда можно брать как свежее картофельное пюре, так и оставшееся с обеда или ужина.

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Если не знаете, что вкусного и сытного приготовить на обед или ужин, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и порадовать близких аппетитной запеканкой с мясом. На ее приготовление у вас уйдет совсем немного времени, а результат восхитит и приятно удивит.

Запеканка с мясом

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг;

масло – 30 гр;

молоко – 100 мл;

мясо тушеное – 525 гр;

сыр моцарелла/сулугуни — 180 гр;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

масло для жарки;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить картофель до готовности, растолочь с маслом и молоком. Если есть оставшееся с обеда или ужина пюре, можно использовать и его. Лук и морковь почистить, измельчить и обжарить до готовности.

Выложить пюре в форму, разровнять. Сверху выложить лук с морковью.

Следующий слой – это мясной. Тушенку разровнять по всей поверхности равномерно. Сверху – еще немного картофеля, как показано на видео, и все посыпать тертым сыром, который хорошо плавится. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-30 мин до расплавления сыра. Простое и вкусное блюдо готово!

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