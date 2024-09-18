Просто и очень вкусно: творожная запеканка с грушами и сливами

Это блюдо можно приготовить даже на завтрак и разогревать, когда потребуется.

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По желанию такую творожно-манную запеканку можно приготовить на обед или ужин в обычные дни. Впрочем, если приготовить запеканку с вечера, утром вас будет ждать уже готовый завтрак, который останется только разогреть в микроволновке. Вместо груш и слив можно использовать любые другие фрукты – яблоки, абрикосы, нектарины, персики. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Творожная запеканка с грушами и сливами

Ингредиенты:

творог жирностью 7-9% – 400 г;

крупа манная – 100 г;

одна спелая груша;

шесть слив;

сахарная пудра – 100 г;

три яйца;

молоко – 50 мл;

сок одного лимона;

тертая апельсиновая цедра – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

сливочное масло – 20 г;

соль.

Творог протрите через сито. Взбейте до однородности яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко, манку и творог. Хорошо взбейте всю массу и уберите в холодильник на час.

Грушу нарежьте ломтиками, а сливы на четыре части. Обжарьте фрукты со сливочным маслом на сильном огне, потряхивая сковороду около двух минут.

Уменьшите огонь до среднего. Добавьте лимонный сок, мед и цедру апельсина. Перемешайте, готовьте, потряхивая сковороду, еще пару минут.

Форму диаметром 20 см смажьте сливочным маслом и присыпьте дно манкой. Откиньте фрукты на сито, сироп сохраните.

Выложите половину творожной массы. Положите подготовленные фрукты, выложите сверху остальную творожную массу. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут. Выключите духовку и, немного открыв дверцу, дайте запеканке остыть 10–15 минут. Достаньте форму, запеканку остудите и подавайте, полив сиропом из сковороды.

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