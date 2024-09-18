Просто і дуже смачно: сирна запіканка з грушами та сливами
Цю страву можна приготувати навіть на сніданок і розігрівати, коли буде потрібно.
За бажанням таку сирно-манну запіканку можна приготувати на обід або вечерю у звичайні дні. Утім, якщо приготувати запіканку з вечора, вранці на вас чекатиме вже готовий сніданок, який залишиться тільки розігріти в мікрохвильовці. Замість груш і слив можна використовувати будь-які інші фрукти — яблука, абрикоси, нектарини, персики. Фокус розповість, як її приготувати.
Сирна запіканка з грушами та сливами
Інгредієнти:
- сир жирністю 7-9% — 400 г;
- крупа манна — 100 г;
- одна стигла груша;
- шість слив;
- цукрова пудра — 100 г;
- три яйця;
- молоко — 50 мл;
- сік одного лимона;
- терта апельсинова цедра — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль.
Сир протріть через сито. Збийте до однорідності яйця з цукром і сіллю. Додайте молоко, манку та сир. Добре збийте всю масу і приберіть у холодильник на годину.
Грушу наріжте скибочками, а сливи на чотири частини. Обсмажте фрукти з вершковим маслом на сильному вогні, струшуючи сковорідку близько двох хвилин.
Зменшіть вогонь до середнього. Додайте лимонний сік, мед і цедру апельсина. Перемішайте, готуйте, струшуючи сковорідку, ще кілька хвилин.
Форму діаметром 20 см змастіть вершковим маслом і присипте дно манкою. Відкиньте фрукти на сито, сироп збережіть.
Викладіть половину сирної маси. Покладіть підготовлені фрукти, викладіть зверху решту сирної маси. Випікайте за 180 °С 40-45 хвилин. Вимкніть духовку і, трохи відкривши дверцята, дайте запіканці охолонути 10-15 хвилин. Дістаньте форму, запіканку остудіть і подавайте, полив сиропом зі сковороди.
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