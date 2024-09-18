Просто і дуже смачно: сирна запіканка з грушами та сливами

Цю страву можна приготувати навіть на сніданок і розігрівати, коли буде потрібно.

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За бажанням таку сирно-манну запіканку можна приготувати на обід або вечерю у звичайні дні. Утім, якщо приготувати запіканку з вечора, вранці на вас чекатиме вже готовий сніданок, який залишиться тільки розігріти в мікрохвильовці. Замість груш і слив можна використовувати будь-які інші фрукти — яблука, абрикоси, нектарини, персики. Фокус розповість, як її приготувати.

Сирна запіканка з грушами та сливами

Інгредієнти:

сир жирністю 7-9% — 400 г;

крупа манна — 100 г;

одна стигла груша;

шість слив;

цукрова пудра — 100 г;

три яйця;

молоко — 50 мл;

сік одного лимона;

терта апельсинова цедра — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

вершкове масло — 20 г;

сіль.

Сир протріть через сито. Збийте до однорідності яйця з цукром і сіллю. Додайте молоко, манку та сир. Добре збийте всю масу і приберіть у холодильник на годину.

Грушу наріжте скибочками, а сливи на чотири частини. Обсмажте фрукти з вершковим маслом на сильному вогні, струшуючи сковорідку близько двох хвилин.

Зменшіть вогонь до середнього. Додайте лимонний сік, мед і цедру апельсина. Перемішайте, готуйте, струшуючи сковорідку, ще кілька хвилин.

Форму діаметром 20 см змастіть вершковим маслом і присипте дно манкою. Відкиньте фрукти на сито, сироп збережіть.

Викладіть половину сирної маси. Покладіть підготовлені фрукти, викладіть зверху решту сирної маси. Випікайте за 180 °С 40-45 хвилин. Вимкніть духовку і, трохи відкривши дверцята, дайте запіканці охолонути 10-15 хвилин. Дістаньте форму, запіканку остудіть і подавайте, полив сиропом зі сковороди.

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