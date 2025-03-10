Ситна вечеря за 30 хвилин: рецепт швидкої запіканки з м'ясом

Для приготування страви можна брати як свіже картопляне пюре, так і те, що залишилося з обіду чи вечері.

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Якщо не знаєте, що смачного та ситного приготувати на обід або вечерю, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і потішити близьких апетитною запіканкою з м'ясом. На її приготування у вас піде зовсім небагато часу, а результат захопить і приємно здивує.

Запіканка з м'ясом

Інгредієнти:

картопля – 1,5 кг;

масло – 30 г;

молоко – 100 мл;

м'ясо тушковане – 525 г;

сир моцарела/сулугуні – 180 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

олія для смаження;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити картоплю до готовності, потовкти з маслом і молоком. Якщо є пюре, що залишилося з обіду чи вечері, можна використати і його. Цибулю та моркву почистити, подрібнити й обсмажити до готовності.

Викласти пюре у форму, розрівняти. Зверху викласти цибулю з морквою.

Наступний шар — це м'ясний. Тушонку розрівняти по всій поверхні рівномірно. Зверху — ще трохи картоплі, як показано на відео, і все посипати тертим сиром, який добре плавиться. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-30 хв до розплавлення сиру. Проста і смачна страва готова!

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