Ситна вечеря за 30 хвилин: рецепт швидкої запіканки з м'ясом
Для приготування страви можна брати як свіже картопляне пюре, так і те, що залишилося з обіду чи вечері.
Якщо не знаєте, що смачного та ситного приготувати на обід або вечерю, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і потішити близьких апетитною запіканкою з м'ясом. На її приготування у вас піде зовсім небагато часу, а результат захопить і приємно здивує.
Запіканка з м'ясом
Інгредієнти:
- картопля – 1,5 кг;
- масло – 30 г;
- молоко – 100 мл;
- м'ясо тушковане – 525 г;
- сир моцарела/сулугуні – 180 г;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- олія для смаження;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Відварити картоплю до готовності, потовкти з маслом і молоком. Якщо є пюре, що залишилося з обіду чи вечері, можна використати і його. Цибулю та моркву почистити, подрібнити й обсмажити до готовності.
Викласти пюре у форму, розрівняти. Зверху викласти цибулю з морквою.
Наступний шар — це м'ясний. Тушонку розрівняти по всій поверхні рівномірно. Зверху — ще трохи картоплі, як показано на відео, і все посипати тертим сиром, який добре плавиться. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-30 хв до розплавлення сиру. Проста і смачна страва готова!
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