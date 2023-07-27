45-летняя супермодель Летиция Каста снялась обнаженной для Harper"s Bazaar (фото)

Знаменитость не боится показівать свое тело со всеми возрастніми изїянами широкой публике.

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Французская супермодель Летиция Каста появилась на обложке и страницах издания Harper’s Bazaar France, представ перед камерой не только в стильных ансамблях, но и полностью обнаженной.

Весь августовский номер журнала посвящен успешной модели, активистке и актрисе, которая навсегда вписала себя в историю моды. Самое интересное, что многие знают Летицию Касту по роли Фальбалы в фильме "Астерикс и Обеликс против Сезара". По сюжету, Обеликс клонировал героиню Летиции с помощью волшебного зелья.

"Мы уже точно не помним, когда впервые наткнулись на фото Летиции Касты. Их было так много. Сотни обложек журналов, около тридцати фильмов, мили подиумов, соло на сцене без страховки, дуэты с блуждающими сердцами, Летиция Каста восхищает, удивляет сама и появляется там, где мы не ждем. Бунтующая и дисциплинированная, дикая и верная, открытая и сдержанная, мудрая и боязливая, очевидная и загадочная, принципиальная и очень терпимая, она представляет собой сложное и увлекательное целое", – говорят о ней в редакции.

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На снимках Летиция без прикрас показывает себя, не скрывая целлюлит в прозрачных колготках, демонстрируя лицо без макияжа, не боясь примерить экстравагантные и вызывающие наряды. И в любом образе она остается непревзойденной, а ее серо-голубые глаза пронизывают каждого, кто смотрит на снимки, насквозь.

Карьера Летиции в модельном бизнесе началась в 14 лет, когда она стала фотомоделью в журнале Elle. Девушка работала с такими брендами как Dolce&Gabanna, Dior, Yves Saint Laurent и другие. С 1998 года Летиция – амбассадор L'Oreal Paris. Звезда снялась в 17 полнометражных фильмах и дважды получала премии как лучшая актриса. Также Каста является лицом Франции, а все потому, что в 2000 году она была избрана прототипом национального символа страны — Марианны. В 2012 году модель стала кавалером Ордена искусств и литературы.

Замуж Летиция впервые вышла в 39 лет за актера Луи Гарреля. У нее четверо детей: Сатин, Афина и Орландо. В 2021 году она родила мужу сына Азеля.

Ранее Фокус писал, что Летиция Каста и Луи Гаррель появились на обложке GQ France.