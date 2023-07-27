Модные тренды: 5 идей, с чем носить белые брюки летом 2023

Летом белые брюки – неотъемлемая часть стильного образа.

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Белые брюки – один из самых востребованных предметов гардероба летом. Они добавляют образу легкости, нежности и элегантности. Это могут быть белые скинни, широкие брюки-палаццо, прямые брюки со стрелками или объемные летние джоггеры. С каждой из этих моделей можно создать интересный и по-настоящему летний ансамбль. С чем лучше всего носить белые брюки летом, чтобы выглядеть стильно и актуально, рассказывает The Symbol.

С майкой-алкоголичкой и топом

Черный верх, белый низ – вечная классика, особенно когда дело касается образа в стиле кэжуал. Черная майка-алкоголичка отлично смотрится с широкими штанами из легкой ткани. Однако только черным цветом ограничиваться не стоит и можно добавить красок, надев более яркую вещь, или создать полностью белый тотал-лук. В качестве обуви лучше всего – кеды, кроссовки или босоножки на плоской подошве.

С рубашкой

Рубашка навыпуск или заправленная и белые брюки дают в итоге элегантный ансамбль для работы в офисе или похода с друзьями в кафе. Цвет рубашки, как и ее фасон, может быть любым, однако летом 2023 особенно в почете рубашки в тонкую полоску. Чтобы добавить ансамблю женственности, под него лучше подобрать балетки.

С топом со спущенными плечами и вьетнамками

Топы с "вырезом Бардо", оголяющие плечи, – тренд сезона. Они смотрятся очень женственно и элегантно, не зря же их так любят француженки. Под такой топ лучше всего надеть широкие свободные брюки и вьетнамки, создав по-настоящему летний и расслабленный образ. Особого шика ансамблю придадут широкополая соломенная шляпа и плетеная сумка из соломы или жгута.

С топом-бра и жакетом

Такой ансамбль лучше всего подойдет стройным молодым девушкам. С коротким топом белые брюки заиграют новыми красками, а образ получится сексуальным и вызывающим. Скромности ему как раз и придаст жакет. Дополнить наряд можно любой обувью: от кроссовок до туфель на каблуке. Днем лучше всего выбрать сандалии на массивной подошве.

С костюмным или вязаным жилетом

Костюмный жилет является одним из самых модных предметов гардероба этого лета, заменив многим модницам топы, футболки и рубашки. Цвет жилета может быть как белый, в тон брюкам, так и контрастный. Что касается обуви, то на каждый день хорошо подойдут сандалии, а на выход — босоножки на kitten-heel, то есть на каблуке высотой 3-5 сантиметров.

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