Модні тренди: 5 ідей, із чим носити білі штани влітку 2023

Влітку білі штани — невід'ємна частина стильного образу.

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Білі штани — один із найзатребуваніших предметів гардероба влітку. Вони додають образу легкості, ніжності та елегантності. Це можуть бути білі скінні, широкі штани-палаццо, прямі штани зі стрілками або об'ємні літні джогери. З кожною з цих моделей можна створити цікавий і по-справжньому літній ансамбль. З чим найкраще носити білі штани влітку, щоб мати стильний і актуальний вигляд, розповідає The Symbol.

З майкою-алкоголічкою і топом

Чорний верх, білий низ — вічна класика, особливо коли справа стосується образу в стилі кежуал. Чорна майка-алкоголічка відмінно виглядає з широкими штанами з легкої тканини. Однак тільки чорним кольором обмежуватися не варто і можна додати фарб, надівши більш яскраву річ, або створити повністю білий тотал-лук. Як взуття найкраще — кеди, кросівки або босоніжки на пласкій підошві.

З сорочкою

Сорочка навипуск або заправлена і білі штани дають у підсумку елегантний ансамбль для роботи в офісі або походу з друзями в кафе. Колір сорочки, як і її фасон, може бути будь-яким, проте влітку 2023 року особливо в пошані сорочки в тонку смужку. Щоб додати ансамблю жіночності, під нього краще підібрати балетки.

З топом зі спущеними плечима і в'єтнамками

Топи з "вирізом Бардо", що оголюють плечі, — тренд сезону. Вони мають дуже жіночний і елегантний вигляд, не дарма ж їх так люблять француженки. Під такий топ найкраще вдягнути широкі вільні штани і в'єтнамки, створивши по-справжньому літній і розслаблений образ. Особливого шику ансамблю додадуть крислатий солом'яний капелюх і плетена сумка з соломи або джгута.

З топом-бра і жакетом

Такий ансамбль найкраще підійде струнким молодим дівчатам. З коротким топом білі штани заграють новими фарбами, а образ вийде сексуальним і зухвалим. Скромності йому якраз і додасть жакет. Доповнити вбрання можна будь-яким взуттям: від кросівок до туфель на підборах. Вдень найкраще вибрати сандалі на масивній підошві.

З костюмним або в'язаним жилетом

Костюмний жилет є одним з наймодніших предметів гардероба цього літа, замінивши багатьом модницям топи, футболки і сорочки. Колір жилета може бути як білий, в тон штанів, так і контрастний. Що стосується взуття, то на кожен день добре підійдуть сандалі, а на вихід — босоніжки на kitten-heel, тобто на підборах висотою 3-5 сантиметрів.

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