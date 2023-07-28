28 июля 2023 года: равноапостольного князя Владимира — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя тяжело работать и уходить далеко из дома.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память равноапостольного князя Владимира. Именно князь Владимир, который был внуком равноапостольной княгини Ольги, принес христианство на территорию Киевской Руси. Сам он крестился, чтобы жениться на Анне, сестре византийских императоров Василия и Константина. А позже во главе с митрополитом Киевским святителем Михаилом прочел молитву над водами Днепра, окрестив всю Русь-Украину.

Также 28 июля в Украине государственный праздник – День крещения Руси-Украины.

Что нельзя делать 28 июля:

тяжело работать;

уходить далеко из дома;

ссориться с родными.

Народные приметы и поверья:

желтеют листья на липе — осень будет поздней;

другие деревья пожелтели – осень наступит рано;

вечерний туман сулит дождь завтра;

южный ветер – к ясной погоде, а восточный означает, что пойдут дожди, поднимется ветер и такое продержится несколько дней.

День ангела празднуют:

Василий, Владимир, Петр, Матрона

Родились в этот день:

1880 год – Владимир Винниченко, украинский писатель, политик, первый председатель Генерального секретариата УНР;

1887 год — Марсель Дюшан, французский и американский художник;

1929 год — Жаклин Кеннеди, первая леди США с 1961 по 1963 год;

1987 год — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".

1993 год — Харри Кейн, английский футболист.

Также в этот день:

1834 год — открывают Киевский университет;

1858 год — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации;

1862 год — начинается золотая лихорадка в Монтане (США);

1896 год — во Флориде основывают город Майами;

1914 год — начало Первой мировой войны

2014 год — украинские войска освобождают от российских оккупантов Авдеевку.