Весело и страшно. Рецензия на фильм "Особняк с привидениями"

Не "Барби" единой. В Украине вышел в прокат новый фильм компании Disney.

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На этой неделе в Украине стартовал показ новой адаптации кинокомпанией Disney картины, снятой по мотивам знаменитого американского аттракциона, — "Особняк с привидениями". Фокус уже посмотрел фильм и делится впечатлениями.

Сразу стоит отметить, что эта попытка Disney обратить аттракцион в опыт с экранизацией оказалась несколько удачнее, чем у его предшественника с Эдди Мерфи в главной роли. Под эгидой писательницы Кэти Диппольд и режиссера Джастина Симиена "Особняк с привидениями" 2023 года превратился в душевную историю о привидениях в Новом Орлеане, которая мастерски повествует подрастающему поколению о неравной схватке глубокой печали с загробной жизнью.

Очевидно, что создатели картины поставили на первое место чувствительные аспекты сценария, при этом сохраняя амбиции настоящего ужастика со всеми вытекающими. Вообще, "Особняк с привидениями" удачно балансирует на границе между персонажами с классическими диснеевскими кодами (их можно узнать) и эффектно пугающими сценами. Перед нами — некая "диснеефикация" фильма ужасов, что, по сути уже интересно! Но, конечно, вам не стоит идти на него всей семьей, а только с теми, кто точно не склонен пугаться.

Трейлер фильма "Особняк с привидениями" 2023

О чем фильм "Особняк с привидениями"

Главным героям фильма — матери-одиночке Габби (Розарио Доусон) и ее сыну-отшельнику Трэвису предстоит противостоять 999 духам в старинном особняке. В контекст картины удачно вплетены эксцентричный профессор Брюс (Дэнни Де Вито) и очень странный и холодный отец Кент (Оуэн Уилсон). Замыкает звездное шествие по дому с привидениями Тиффани Хэдиш, которой досталась роль авторитетного медиума. Словом, вас ожидает коктейль из высококлассного актерского каста, эффектного забавно-пугающего сценария по классике жанра и красивого интерьера особняка в Новом Орлеане.

Откровенно говоря, сценаристы пустились в опасную авантюру, взяв за основу повествования тему смерти как отправную точку сюжета и эмоционального контекста картины, особенно принимая во внимание молодежную аудиторию проекта. Но им удалось с ювелирной точностью пройти по узкой грани между страхом смерти, тонкими душевными переживаниями героев и "комедизацией" происходящего.Такие жанровые эксперименты редко до добра доводят, но "Особняк с привидениями" — тот редкий случай, когда у команды все получилось отлично!

Отдельного внимания заслуживают спецэффекты в этом диснеевском ужастике. Можно сказать одно: привидения получились на редкость достоверными, да и вообще вся постановка "истории духов" — настоящая ода современным технологиям в кино. Только ради спецэффектов вам стоит выделить чуть больше двух часов времени на просмотр этого фильма. Кроме того, вас ожидает встреча с Джаредом Лето и Джейми Ли Кертис в очень неожиданных образах.

Иногда кажется, что компания Disney собрала топовых актеров, чтобы разыграть несколько забавных сцен в кино, опробовать результаты новых достижений в технологиях, а вообще — отлично повеселиться всем вместе. Потому что именно такой вайб исходит от фильма: всем актерам весело, и они немного работают. И все это – несмотря на сюжетную линию борьбы персонажей с собственными демонами (она может понравиться не всем).

Стоит ли смотреть фильм "Особняк с привидениями"?

Да, если:

Вы давно не видели такого объемного звездного состава актеров и, в частности, соскучились по Дэнни Де Вито.

Вам нравятся истории о домах с привидениями.

Вообще любите продукцию компании Disney.

Нет, если:

У вас впечатлительные дети. Призраки в фильме слишком реалистичны.

Ранее Фокус писал рецензии на фильмы "Барби" и "Оппенгеймер"