Голливудского актера и 28-летнюю модель в последнее время часто замечали вместе.

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28-летняя индийско-британская фотомодель Нилам Гилл ответила на слухи о романе с Леонардо Ди Каприо. В своем Instagram звезда глянцев оставила обращение к фанатам.

"Просто чтобы прояснить любые слухи… Я не "новое пламя" Леонардо Ди Каприо", — отметила фотомодель.

"На самом деле я нахожусь в преданных отношениях с его хорошим другом, и уже много месяцев", — добавила Нилам.

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Недавно Гилл вызвала предположение, что она встречалась с 48-летним Ди Каприо, поскольку их несколько раз видели вместе. Накануне дуэт сфотографировали на яхте на Сардинии, Италия, а на прошлой неделе видели вместе на яхте в Сен-Тропе.

Нилам Гилл ответила на слухи о романе с Ди Каприо Фото: скріншот

С каким именно другом Ди Каприо встречается Нилам Гилл, пока неизвестно.

Нилам Гилл

В течение прошлого года голливудскому актеру активно приписывали роман с моделью Джиджи Хадид. Впрочем, официально знаменитости не комментировали домыслы в Сети.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Нилам Гилл проводит время с Ди Каприо на яхте на Сардинии.

Также Фокус детальнее писал о 28-летней модели, с которой Леонардо Ди Каприо приписывают роман.