Голлівудського актора та 28-річну модель останнім часом часто помічали разом.

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28-річна індійсько-британська фотомодель Нілам Гілл відповіла на чутки про роман з Леонардо Ді Капріо. У своєму Instagram зірка глянців залишила звернення до фанатів.

"Просто щоб прояснити будь-які чутки… Я не "нове полум’я" Леонардо Ді Капріо", — зазначила фотомодель.

"Насправді я перебуваю у відданих стосунках із його хорошим другом, і вже багато місяців", — додала Нілам.

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Нещодавно Гілл викликала припущення, що вона зустрічалася з 48-річним Ді Капріо, оскільки їх кілька разів бачили разом. Напередодні дует сфотографували на яхті на Сардинії, Італія, а минулого тижня бачили разом на яхті в Сен-Тропе.

Нілам Гілл відповіла на чутки про роман з Ді Капріо Фото: Скріншот

З яким саме другом Ді Капріо зустрічається Нілам Гілл, наразі невідомо.

Нілам Гілл

Упродовж минулого року голлівудському актору активно приписували роман з моделлю Джіджі Хадід. Втім, офіційно знаменитості не коментували домислів у мережі.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нілам Гілл проводить час з Ді Капріо на яхті на Сардинії.

Також Фокус детальніше писав про 28-річну модель, з якою Леонардо Ді Капріо приписують роман.