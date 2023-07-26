Відмінниця супермодель: Нілам Гілл, що відомо про нову дівчину Леонардо Ді Капріо

28-річна Нілам уже досить багато часу провела з Лео, щоб назвати її його дівчиною.

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48-річний Леонардо Ді Капріо останнім часом подорожує світом, насолоджуючись заздрісно довгою літньою відпусткою. І його супроводжувала відома британська модель Нілам Гілл, 28-річна зірка реклами Burberry. Що про неї відомо, писав Daily Mail.

Лео вже побував у Каннах, у Лондоні, Парижі, на узбережжі Амальфі, і зовсім недавно побував у Сен-Тропе.

Нілам Гілл на Каннському кінофестивалі 2023 року

Компанію акторові склав його колега і давній приятель Тобі Магуайр, деякі члени сім'ї Лео, а також приголомшливі жінки.

Серед красунь виділяється одна особа — це модель Нілам Гілл, з якою Лео був на Каннському кінофестивалі в травні цього року. Раніше вони ходили на зоряну літню вечірку Vogue, в Chiltern Firehouse, де Нілам сяяла в прозорій сукні до підлоги.

Що відомо про Нілам Гілл

Нілам Гілл — 28-річна британська модель з Ковентрі, яка виросла на Боллівуді, а не на Голлівуді.

Вона стала першою моделлю індійського походження, яка брала участь у рекламній кампанії Burberry.

Нілам Гілл

У 2018 році вона зустрічалася з тоді ще принцом Чарльзом на прийомі, присвяченому 10-річчю Британсько-Азіатського фонду, в Букінгемському палаці в Лондоні.

Нілам Гілл і принц Уельський

Нілам Гілл виросла у квартирі над сімейним магазином. Її батьки із сикхських родин. Вони уклали шлюб за домовленістю. І в підсумку розлучилися, коли сестрі Нілам було три роки. Вона більше не спілкувалася зі своїм батьком і не бачилася з його новою сім'єю.

Її мати знову вийшла заміж, коли Нілам було 13 років, і саме прізвище її вітчима, Гілл, модель взяла як своє власне, коли будувала свою кар'єру. Нині в неї є десятирічна зведена сестра.

У школі Нілам отримувала найвищі оцінки, стала моделлю і справжньою зіркою обкладинок. Хоча вона жартувала, що в школі носила окуляри, тому не вважала себе надто привабливою.

Нілам Гілл

До неї кілька разів підходили модельні скаути, перш ніж вона набралася сміливості, щоб піти на зустріч з "Моделями 1", випускницями якого є такі зірки, як Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс і Ясмін Ле Бон. Але вона продовжувала вчиться, бо хотіла стати журналісткою.

У 18 років вона стала зіркою Burberry. Але Нілам не пройшла перший кастинг, тому що її єдиним джерелом коштів був підробіток у магазині одягу Hollister, і вона не могла дозволити собі проїзд на поїзді. На щастя, вона знайшла гроші, коли з Burberry зателефонували знову.

Вона була приголомшена, коли сам дизайнер і колишній генеральний директор Burberry Крістофер Бейлі запросив її на подіум Лондонського тижня моди у вересні 2013 року.

Вона тренувалася ходити на підборах щодня, а її дебют на подіумі був настільки успішним, що за ним була рекламне знімання з провідним фотографом Маріо Тестіно.

Відтоді вона була обличчям L'Oreal Paris UK, дефілювала для Dior і демонструвала творіння безлічі провідних дизайнерів.

ДіКапріо — не перша знаменитість, з якою пов'язана Нілам. Ще 2015 року ходили чутки, що вона зустрічається з колишньою зіркою One Direction Зейном Маліком.

У неї були складні стосунки з американським репером J Stash, з яким зустрічалася 2017 року і якого знайшли мертвим у січні минулого року внаслідок очевидного вбивства-самогубства. Поруч із ним знайшли мертву жінку.

"Чесно кажучи, я мало не померла в тих стосунках. Я справді не думала, що виберуся звідти живою", — розповідала Нілам в інтерв'ю.

Нілам Гілл на Каннському кінофестивалі 2023 року Фото: Getty Images

Минулого року Нілам була ушанована нагороди "Вибір народу" на церемонії вручення нагород Sikh Awards.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з ізраїльською моделлю Іден Полані, яка годилася йому в доньки. Дівчині так набридла увага журналістів, що вона навіть видалила свій Instagram.