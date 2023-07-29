Нілам Гілл, нова ймовірна дівчина Леонардо Ді Капріо, проводить із ним час на яхті

Зараз актор відпочиває біля узбережжя Сардинії, і Нілам Гілл перебуває на яхті разом із ним.

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Якщо вірити журналістам таблоїдів, у Леонардо Ді Капріо нова дівчина, британська модель Нілам Гілл. І зараз пара разом відпочиває на яхті. Про це пише Daily Mail.

48-річна кінозірка та 28-річна модель зустрічаються вже кілька місяців. Їх разом бачили на різних заходах, але вони досі не прояснили, які між ними стосунки.

Леонардо Ді Капріо зараз проводить відпустку на яхті разом із групою друзів біля Порто-Черво, Сардинія. І сьогодні до нього приєдналася і Нілам Гілл.

Лео і Нілам Гілл на яхті

Вона демонструвала струнку фігуру в бікіні і базікала з актором, поки він засмагав на палубі.

Однак портал новин зі світу шоу-бізнесу TMZ повідомив, що причина близькості Нілам і Лео в останні місяці полягає в тому, що Нілам зустрічається з одним із друзів Лео. Сама Нілам також написала в сторіз, що її з Лео нічого не пов'язує. Але актор славиться своєю скритністю, тож журналістів це не переконало.

Їхня поїздка до Італії відбулася після того, як володар премії "Оскар" відвідав вечірку з нагоди 80-річчя сера Міка Джаггера в Лондоні в середу.

Він несподівано з'явився на зоряній вечірці разом з іншими гостями: Ленні Кравіцем, Стеллою Маккартні та колишньою дружиною Міка — моделлю Джеррі Голл.

Нілам Гілл — модель з Ковентрі, яка здобула світову популярність після того, як майже десять років тому стала першою моделлю індійського походження, яка брала участь у рекламній кампанії Burberry.

Раніше цього місяця Лео був помічений на вечірці з Нілам і 28-річною моделлю Маєю Джамою в Лондоні.

Лео був присутній на літній вечірці Vogue, а потім вони разом відпочивали на яхті біля узбережжя Амальфі, відвідали Каннський кінофестиваль і часто проводили разом у модному нічному клубі Chiltern Firehouse у Лондоні.

Нілам і Лео також бачили за вечерею в Парижі минулого місяця з другом Лео Тобі Магвайром.

Нілам Гілл

Раніше Мая Джама спростувала чутки про те, що вона зустрічається з Леонардо, написавши у Твіттері: "У відпустці я займалася своїми справами і сказала, що більше не буду звертати увагу на дурні чутки. Зупиніться просто зараз".

Утім, хоч і ходять чутки, що Нілам зустрічається з Леонардо Ді Капріо, все ще неясно, що його пов'язує з моделлю Джіджі Хадід. Пара занадто часто проводить час разом, щоб це можна було пояснити просто дружбою.

Раніше джерело заявляло, що Джіджі та Лео просто проводять час разом і ніхто з них не бажає "стати розсудливим зараз".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто така Нілам Гілл і чому вона стала однією з найпопулярніших моделей Великобританії.