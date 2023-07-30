Впечатлил общественность: принц Уильям приготовил бургеры в фудтраке (фото, видео)

Принц Уэльский получил титул шеф-повара, по крайней мере, временно.

Related video

41-летний принц Уильям объединился с командой Sorted Food, у которой более 2,7 миллиона подписчиков на YouTube и выступающей за экологически безопасные пищевые решения и эксперименты с гаджетами, чтобы привлечь внимание к работе трех победителей премии William's Earthshot Prize, кульминацией которой стало создание бургера Earthshot на растительной основе. Об этом пишет People.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

В новом эпизоде принц Уильям появился на кухне Sorted Food.

Объясняя свой экологический проект, принц Уильям сказал: "Я не знаю, слышали ли вы, ребята, о премии Earthshot Prize, но это инициатива, которую я начал около двух лет назад, хотя на ее создание ушло около четырех лет. Он задуман как экологическая премия, направленная на решение самых серьезных экологических проблем в мире".

В рамках партнерства они разработали бургер Earthshot, который был приготовлен из тепличных овощей Kheyti, его создавали на переносной плите с более чистым горением и упаковывали в биоразлагаемую коробку.

Придумав гамбургер Earthshot, принц Уильям присоединился к ребятам в фургоне с едой, чтобы подать блюдо — к большому удивлению их клиентов. В дополнение к отзывам клиентов о важности экологически чистых продуктов питания и упаковки, бургер на растительной основе получил восторженные отзывы.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали свои кулинарные навыки.