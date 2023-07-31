Три любимые тиары Кейт Миддлтон и сколько они стоят

Все тиары, которые любит принцесса Уэльская, из шкатулки с королевскими драгоценностями и они бесценны.

Related video

Кейт Миддлтон не слишком часто носит тиары, но уж когда надевает, то это становится модной сенсацией. И у нее уже есть три явных фаворита из королевской шкатулки. Об этом пишет Just Jared.

Британская королевская семья славится своими стильными образами и шикарными драгоценностями. И принцесса Уэльская не исключение. Если требуется, у Кейт Миддлтон всегда под рукой есть множество драгоценных диадем, которые можно надеть, когда того потребует случай.

В то время как принцесса Уэльская отказалась от ношения тиары на коронации короля Чарльза в мае, сообщения того времени предполагали, что она может выбрать одну из трех своих "фавориток", которые считаются ее любимыми.

Каждая из любимых тиар Кейт Миддлтон — потрясающие произведения искусства, которые очень дорого стоят. И журналисты выяснили, сколько стоят наиболее часто носимые тиары принцессы Уэльской.

Тиара "Узелки любви"

Тиара "Узелки любви" — культовое королевское украшение, которое принцесса Кейт носила чаще остальных в последние годы. Не исключено, что она стала ее фавориткой, потому что в прошлом ее часто надевала принцесса Диана. А Кейт часто демонстрирует особую связь с покойной свекровью, надевая похожие наряды и украшения, которые предпочитала мать ее мужа.

Кейт Миддлтон в тиаре "Узелки любви" Фото: Getty Images

Украшение было создано для бабушки королевы Елизаветы II – Марии Текской, в 1914 году. Ее создал ювелирный дом Garrard из жемчуга и бриллиантов. Хоть Диана и любила эту тиару, она часто жаловалась, что она тяжелая и от нее болит голова.

Тиара "Узелки любовника" стоит около 1,1 миллиона долларов. Но это очень приблизительная стоимость. Ясно, что появись это сокровище на аукционе, его цена подскочит до небес.

Тиара Cartier Halo

Тиара Cartier Halo, или тиара "Ореол" когда-то принадлежала королеве Елизавете и, вероятно, имеет особое значение для принцессы Уэльской. В конце концов, она надела ее, когда выходила замуж за принца Уильяма в 2011 году.

Кейт Миддлтон на своей свадьбе Фото: Getty Images

Очаровательная тиара из 739 бриллиантов круглой огранки и 149 бриллиантов багетной огранки была заказана Георгом VI в 1936 году, который купил все эти бриллианты за три недели до того, как стал королем. Получившуюся диадему он подарил своей жене. А позже они подарили ее своей старшей дочери, будущей королеве Елизавете II, тогда пребывавшей в статусе наследной принцессы, в день ее 18-летия в 1944 году.

Кейт Миддлтон в тиаре Cartier Halo Фото: Getty Images

Диадему Cartier также носила младшая сестра Елизаветы принцесса Маргарет и дочь монарха принцесса Анна.

Стоимость тиары Cartier Halo составляет около 1,7 миллиона долларов.

Тиара "Цветок лотоса"

Тиара "Цветок лотоса", которую носила Кейт Миддлтон, ранее принадлежала сестре королевы Елизаветы, принцессе Маргарет. А до этого ею владела Елизавета Боуз-Лайон – супруга короля Георга VI и мать принцесс Елизаветы и Маргарет. И это самая дорогая тиара, среди любимых тиар Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон в тиаре "Цветок лотоса" Фото: Getty

Тиара "Цветок лотоса" стоит около 4,4 миллиона долларов. Королева-мать заказала ее в ювелирном доме Garrard, желая переделать колье, подаренное ей супругом.

Напомним, ранее Фокус писал о драгоценностях принцессы Дианы, которые теперь носит Кейт Миддлтон.