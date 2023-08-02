Блогер YouTube с анорексией примерила наряды Барби и вызвала сочувствие подписчиков (видео)

Многие пользователи видят в контенте Евгении Куни пропаганду нездоровой худобы и даже создали петицию с требованием запретить ей доступ к YouTube. Позже петиция была удалена.

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29-летняя американская звезда YouTube Евгения Куни, у которой на канале более 2,3 млн подписчиков, прославилась не столько своим контентом, рассказывая о макияже и моде, сколько внешностью. При росте 180 см она весит всего 40 кг и имеет ярко выраженную анорексию. Однако это совершенно не смущает ее, и она с удовольствием демонстрирует свои наряды. В частности девушка подхватила тренд барбикор и примерила костюмы в стиле легендарной куклы, фильм о которой идет по всему миру с большим успехом.

В вирусном видео, которое к настоящему моменту набрало более 16,5 миллиона просмотров, размещенном в TikTok, Instagram и Twitter, блогера можно увидеть в розовом костюме из двух частей, светлом парике и розовой ковбойской шляпе. Куни сделала яркий макияж глаз и накрасила губы темно-розовой помадой. Затем она примерила еще несколько нарядов в стиле Барби.

Однако пользователей не особо впечатлил образ. Больше их беспокоит худоба Евгении, которую они открыто называют нездоровой. Сама же автор блога продолжает свою публичную борьбу с расстройством пищевого поведения.

Впервые она вызвала волну недовольства еще в 2013 году, когда начала публиковать видео о своем худощавом телосложении на платформе для обмена видео, где создала лояльную фан-базу своими уроками красоты. Среди ее подписчиков тех, кто внимал советам по макияжу, было куда меньше, чем людей, наблюдающих за развитием анорексии. Многие сетуют на то, что ее канала смотрят дети, которые могут последовать ее примеру и довести свое тело до того же. Более того, они даже составили петицию с требованием запретить ей доступ к YouTube, утверждая, что она пропагандирует анорексию, и обратиться за медицинской помощью. Тогда свои подписи оставили более 18 тысяч человек.

"Как эта чрезвычайно больная девочка может влиять на миллионы детей? Ее счета должны быть закрыты, и она должна быть госпитализирована", "Так грустно. Она умрет, если ей не окажут помощь в ближайшее время. Это ужасно. Кто эти люди, которые снимают, следят и поддерживают это?", "Ух.. Это так грустно. Я не могу не сочувствовать ей", "Она буквально стучится в дверь смерти". Это исключительно печально", – такие комментарии чаще всего оставляют под ее видео.

Евгения молчать не стала.

"Некоторые люди говорят, что я плохо влияю на девушек. Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я серьезно никогда не пыталась плохо влиять на YouTube или плохо влиять на кого-либо. Я бы никогда не хотела этого делать. Я никогда никому не говорила, что нужно пытаться похудеть или изменить свой внешний вид или стать похожим на меня", – заявила она.

В 2019 году Куни сделала перерыв в социальных сетях и начала лечение, однако когда она вернулась, ее поклонники увидели, что борьба с анорексией пока не принесла видимых результатов.

Анорексия — это расстройство пищевого поведения, которое заставляет людей зацикливаться на образе своего тела и на том, что они едят. По данным клиники Майо, РПП также включает в себя эмоциональные и поведенческие проблемы, от которых человек страдает нереалистичным восприятием массы тела наряду с крайним страхом, прибавкой в весе или ожирением.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали еще один страшный побочный эффект анорексии.