Блогерка YouTube з анорексією приміряла вбрання Барбі та викликала співчуття підписників (відео)

Багато користувачів вбачають у контенті Євгенії Куні пропаганду нездорової худорлявості і навіть створили петицію з вимогою заборонити їй доступ до YouTube. Пізніше петицію було видалено.

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29-річна американська зірка YouTube Євгенія Куні, у якої на каналі понад 2,3 млн підписників, прославилася не стільки своїм контентом, розповідаючи про макіяж і моду, скільки зовнішністю. При зрості 180 см вона важить лише 40 кг і має яскраво виражену анорексію. Однак це абсолютно не бентежить її, і вона із задоволенням демонструє своє вбрання. Зокрема дівчина підхопила тренд барбікор і приміряла костюми в стилі легендарної ляльки, фільм про яку йде по всьому світу з великим успіхом.

У вірусному відео, що на цей момент набрало понад 16,5 мільйона переглядів, розміщеному в TikTok, Instagram і Twitter, блогерку можна побачити в рожевому костюмі з двох частин, світлій перуці і рожевому ковбойському капелюсі. Куні зробила яскравий макіяж очей і нафарбувала губи темно-рожевою помадою. Потім вона приміряла ще кілька вбрань у стилі Барбі.

Однак користувачів не особливо вразив образ. Більше їх турбує худорба Євгенії, яку вони відкрито називають нездоровою. Сама ж авторка блогу продовжує свою публічну боротьбу з розладом харчової поведінки.

Вперше вона викликала хвилю невдоволення ще 2013 року, коли почала публікувати відео про свою худорляву статуру на платформі для обміну відео, де створила лояльну фан-базу своїми уроками краси. Серед її підписників тих, хто дослухався до порад з макіяжу, було значно менше, ніж людей, які спостерігають за розвитком анорексії. Багато хто нарікає на те, що її канали дивляться діти, які можуть наслідувати її приклад і довести своє тіло до того ж. Ба більше, вони навіть склали петицію з вимогою заборонити їй доступ до YouTube, стверджуючи, що вона пропагує анорексію, і звернутися по медичну допомогу. Тоді свої підписи залишили понад 18 тисяч осіб.

"Як ця надзвичайно хвора дівчинка може впливати на мільйони дітей? Її рахунки мають бути закриті, і вона має бути госпіталізована", "Так сумно. Вона помре, якщо їй не нададуть допомогу найближчим часом. Це жахливо. Хто ці люди, які знімають, стежать і підтримують це?", "Ух... Це так сумно. Я не можу не співчувати їй", "Вона буквально стукає у двері смерті". Це виключно сумно", — такі коментарі найчастіше залишають під її відео.

Євгенія мовчати не стала.

"Деякі люди кажуть, що я погано впливаю на дівчат. Я просто хочу, щоб ви, хлопці, знали, що я серйозно ніколи не намагалася погано впливати на YouTube або погано впливати на кого-небудь. Я б ніколи не хотіла цього робити. Я ніколи нікому не говорила, що потрібно намагатися схуднути або змінити свій зовнішній вигляд чи стати схожим на мене", — заявила вона.

У 2019 році Куні зробила перерву в соціальних мережах і почала лікування, проте коли вона повернулася, її шанувальники побачили, що боротьба з анорексією поки не дала помітних результатів.

Анорексія — це розлад харчової поведінки, який змушує людей зациклюватися на образі свого тіла і на тому, що вони їдять. За даними клініки Майо, РХП також охоплює емоційні та поведінкові проблеми, від яких людина страждає від нереалістичного сприйняття маси тіла поряд із крайнім страхом, збільшенням у вазі або ожирінням.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали ще один страшний побічний ефект анорексії.