Ритуальные бюро предлагают похороны в розовом гробу после успеха фильма "Барби"

Похоронные бюро подхватили тренд барбикор, и, как оказалось, успех не заставил себя ждать даже в такой печальной сфере.

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Популярность фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях стала настолько масштабной, что захлестнула не только модную индустрию, но и даже сферу ритуальных услуг. Как пишет Daily Mail, похоронные бюро в Мексике, Сальвадоре и по всей Латинской Америке сообщают о росте спроса на ярко-розовые гробы.

Эта позиция была в списке услуг и в прошлом году, однако именно сейчас спрос зачастую превышает предложения, констатируют владельцы похоронного бизнеса. Например, похоронное бюро Оливарес продвигает свой гроб "Дом Барби" под слоганом: "Чтобы вы могли отдохнуть, как Барби".

"Этот гроб ярко-розового цвета олицетворяет искру и энергию тех незабываемых моментов, которые они пережили. Это напоминание о том, что наши истории заслуживают того, чтобы их помнили и отмечали красочно и ярко. Пусть эта дань станет праздником, полным любви, красок и незабываемых воспоминаний", — говорится в рекламном ролике гроба.

Похоронный дом "Альфа и Омега" в Ауачапане, Сальвадор, предлагает гроб в стиле Барби и опередил тенденцию, запустив свой в продажу около года назад. По словам гробовщика Исаака Вильегаса, интерес к яркому гробу оказался беспрецедентным.

"Мы хотели продвигать розовый гроб, так как он стал тенденцией, и люди связывались с нами. Из 40 человек, обратившихся по этому поводу, мы уже заключили контракт как минимум с 10 новыми клиентами. У нас даже закончились запасы", — добавил мужчина.

Похоронная фирма поделилась видеороликом об акции на TikTok, где он стал вирусным, набрав 1,6 миллиона просмотров и почти 5000 комментариев.

"Смерть в пластике — это фантастика", "Я хочу один такой, когда умру", – шутят в комментариях.

Ранее сообщалось, что после выхода фильма Греты Гервиг заговорили об остром дефиците розовой краски, поскольку для съемок ее понадобилось невероятное количество.

"Я хотела, чтобы розовые оттенки были очень яркими, и чтобы всего было слишком много. Я не хотела забыть, что заставило меня полюбить Барби, когда я была маленькой девочкой. У вас есть нарисованное небо в звуковой сцене, что является иллюзией, но оно также существует на самом деле. Нарисованный фон действительно присутствует", – объяснила создательница картины.

Напомним, Фокус писал, что девушка с анорексией примерила наряды Барби и вызвала критику со стороны подписчиков.