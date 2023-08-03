Марк Цукерберг разозлил свою жену

Цукерберг даже устроил опрос, что важнее: октагон или трава во дворе.

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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг настолько проникся грядущей "Битвой миллиардеров" против главы Twitter и Tesla Илона Маска, что решил построить октагон для тренировок прямо на своем заднем дворе, чем сильно рассердил жену Присциллу Чан, пишет The Sun.

Супруге основателя Facebook очень не понравилось, что газон, который она выращивала два года, испорчен.

Марк Цукерберг с женой Присциллой

Цукерберг показал подписчикам обмен сообщениями в WhatsApp между парой, где он заявляет, что сконструированный восьмиугольник "выглядит потрясающе".

"Я работаю над этой травой уже два года", – парировала Чан.

Под этим скриншотом Цукерберг разместил опрос с вопросом: "Что за игра?" с опциями "Сохранить восьмиугольник" или "Сохранить траву".

Согласно промежуточным результатам опроса, большинство пользователей поддержали идею Марка, поскольку с нетерпением ожидают предстоящего боя.

Недавно Цукерберг предупредил Маска, что у него "проблемы", после того, как опубликовал снимок своей тренировки с бойцами UFC Исраэлем Адесаньей и Алексом Волканвски. Последний был впечатлен способностями основателя Meta.

"Уверяю вас, вы, ребята, будете очень удивлены. Говорю вам, он серьезен. Не знаю, насколько серьезен Илон, но говорю вам, он тренируется", — заявил он TMZ.

Решение о бое между миллиардерами появилось после того, как Meta Platforms Цукерберга представила свое новое конкурирующее приложение для Twitter, Threads.

Маск также пригрозил подать в суд на Meta за переманивание их бывших сотрудников.

Ранее Фокус писал, как к предстоящему бою относиться мать Илона Маска.