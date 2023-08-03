Холостая Луна в августе 2023 года: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в августе 2023 года?
1 августа 05:13 — 06:57
3 августа 00:15 — 06:05
5 августа 04:17 — 06:20
7 августа 07:10 — 09:25
9 августа 13:34 — 16:05
11 августа 20:26 — 12 августа 01:52
14 августа 10:45 — 13:36
16 августа 12:38 — 17 августа 02:14
19 августа 11:50 — 14:53
21 августа 23:31 — 22 августа 02:21
24 августа 08:10 — 11:06
26 августа 15:01 — 16:04
28 августа 14:51 — 17:30
30 августа 06:04 — 16:56
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.
Источник: https://www.youtube.com/@VLADROSS