Холостая Луна в августе 2023 года: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

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Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в августе 2023 года?

1 августа 05:13 — 06:57

3 августа 00:15 — 06:05

5 августа 04:17 — 06:20

7 августа 07:10 — 09:25

9 августа 13:34 — 16:05

11 августа 20:26 — 12 августа 01:52

14 августа 10:45 — 13:36

16 августа 12:38 — 17 августа 02:14

19 августа 11:50 — 14:53

21 августа 23:31 — 22 августа 02:21

24 августа 08:10 — 11:06

26 августа 15:01 — 16:04

28 августа 14:51 — 17:30

30 августа 06:04 — 16:56

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

Источник: https://www.youtube.com/@VLADROSS