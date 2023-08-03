Холостий Місяць у серпні 2023 року: коли буде і що не можна робити

Холостий Місяць — проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці періоди можуть нести небезпеку для людей.

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Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?

Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.

Коли Місяць без курсу буде в серпні 2023 року?

1 серпня 05:13 — 06:57

3 серпня 00:15 — 06:05

5 серпня 04:17 — 06:20

7 серпня 07:10 — 09:25

9 серпня 13:34 — 16:05

11 серпня 20:26 — 12 серпня 01:52

14 серпня 10:45 — 13:36

16 серпня 12:38 — 17 серпня 02:14

19 серпня 11:50 — 14:53

21 серпня 23:31 — 22 серпня 02:21

24 серпня 08:10 — 11:06

26 серпня 15:01 — 16:04

28 серпня 14:51 — 17:30

30 серпня 06:04 — 16:56

Місяць без курсу: що не можна робити

приймати серйозні рішення;

робити важливі справи;

брати участь у переговорах;

планувати щось;

робити ремонт;

проходити співбесіди;

вирушати в поїздки;

здійснювати великі покупки;

робити уколи краси;

здавати аналізи.

Місяць без курсу: що потрібно робити

відпочивати та медитувати;

читати або дивитися щось;

залишатися наодинці;

займатися улюбленою справою.

Джерело: https://www.youtube.com/@VLADROSS