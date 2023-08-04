Канье Уэст и его девушка Бьянка Цензори босиком сходили в ресторан

Канье был в костюме на голое тело, а его спутница щеголяла странным прозрачным топом.

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Новая подруга Канье Уэста, Бьянка Цензори, привлекла к себе внимание в четверг, когда она посетила вместе с рэпером ресторан во Флоренции, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст утверждает, что женился на Бьянке после того, как развелся с Ким Кардашьян, но его фанаты сомневаются, что это был официальный брак. Но Бьянка уже полностью изменила стиль, как это было с Ким и с Джулией Фокс.

В этот раз, посещая ресторан во Флоренции, Бьянка была босой, в длинной белой юбке и прозрачном топе, который, кажется, был вырезан из колготок. Из остатков колгот она соорудила шапочку. Впрочем, модные журналисты предположили, что это вещи из новой коллекции бренда Yeezy, который создал Канье Уэст.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Канье Уэст также был без обуви и для визита в ресторан одел черный оверсайз костюм на голое тело, проигнорировав рубашку.

27-летняя Бьянка Цензори — австралийский архитектор, работающий на бренд Канье Yeezy с 2020 года.

Она стала новой подругой Канье и его музой, после того, как он развелся с Ким Кардашьян, разошелся с Джулией Фокс и пытался встречаться с Ириной Шейк, сходив на пару свиданий с ней.

Канье и Бьянка удивили фанатов, заявив, что поженились в начале этого года — через два месяца после его развода с бывшей женой Ким.

Бьянка до того, как начала встречаться с Канье Уэстом

Говорят, что 45-летний рэпер провел частную церемонию с Бьянкой. И у них на пальцах появились обручальные кольца.

В мае предполагаемая "жена" Канье настаивала на том, что она действительно замужем, несмотря на слухи, ставящие под сомнение правовой статус их союза.

Известно, что до того, как работать с Канье, она создала собственную ювелирную компанию Nylon's Jewellery. До этого она жила в Мельбурне, Австралия, и получила степень в области архитектуры в городском университете.

После окончания Бьянка в течение года работала консультантом по дизайну, а затем три года работала архитектором.

Канье уже написал для Бьянки новый трек, назвав его Censori Overload.

В тексте он рассказал, что хранил целомудрие, прежде чем связать себя узами брака, спев: "И в Библии сказано: я не могу больше заниматься сексом до свадьбы".

Напомним, ранее Бьянка и Канье выходили в свет в не менее странных нарядах. На Канье были носки, но не было обуви, а его подруга сочетала топ из мешковины с колготками и блестящими туфельками.