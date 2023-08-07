Дженнифер Энистон обвинили в антисемитизме: актриса ответила
Звезда экрана лайкнула пост с антисемитскими убеждениями.
54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон ответила на обвинения в антисемитизме. Своей позицией звезда сериала "Друзья" поделилась в Instagram.
Накануне актер Джейми Фокс поделился загадочным и впоследствии удаленным постом в своих соцсетях, которое звучало так: "Они убили этого чувака по имени Иисус... как ты думаешь, что они сделают тебе????!"
Некоторые истолковали этот пост как увековечение антисемитских убеждений о "богоубийстве евреев", которое Американский еврейский комитет определяет как "обвинение в том, что евреи несут вечную ответственность за смерть Иисуса Христа".
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Также пользователи Сети заметили, что публикацию Фокса лайкнула Дженнифер Энистон, за что актрисе пришлось оправдываться.
Звезда экрана пыталась опровергнуть любые заявления о том, что она могла поддерживать сообщения, связанные с удаленной публикацией Джейми. "От этого меня действительно тошнит", — началось ее заявление.
"Я не ставила "лайк" на этот пост намеренно или случайно. И что еще важнее, я хочу объяснить своим друзьям и всем, кто пострадал от того, что это появилось в их лентах, — я НЕ поддерживаю любые формы антисемитизма".
"Я действительно не терплю ненависти любого рода. Точка", — закончила знаменитость.
Между тем, Джейми не прокомментировал скандал вокруг своего удаленного поста.
Также Фокус писал об ожиданиях Дженнифер Энистон найти "правильного человека" после двух разводов.