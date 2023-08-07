Кортни Кокс собрала на фото знаменитых подруг

Звезда "Друзей" запускает новую линейку товаров для дома.

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Кортни Кокс собрала занменитых подруг вроде Сары Полсон и Дженнифер Энистон, чтобы запустить свой бренд товаров для дома. Об этом пишет People.

Селебрити сделали общее фото в доме Кокс за праздничным столом.

А Дженнифер Энистон поздравила коллегу по сериалу "Друзья" с запуском.

"Я так горжусь тобой", — написала актриса, добавив смайлики.

Кортни Кокс с подругами

К Дженнифер присоединились Сара Полсон и Молли Шеннон, когда они отпраздновали выпуск ароматного бренда средств по уходу за домом Courteney Cox, запущенного в январе 2022 года.

Актрисы праздновали запуск новой лимитированной коллекции от парфюмерного бренда Cox Homecourt с ароматом апельсина и базилика.

Дженнифер даже разместила фото флакончиков от Кортни кокс и отметила, что они пахнут "как рай".

Кортни Кокс с подругами Фото: Courteney Cox/instagram

Кокс впервые запустила Homecourt в январе 2022 года и рассказала журналу People, что ее вдохновила эта идея, поскольку люди проводили так много времени дома после пандемии COVID-19.

"Теперь вы так часто остаетесь дома, что я подумала: "Почему бы не сделать свой дом таким же важным, как вы сами, свое тело, свое лицо? Поэтому мы решили создать комнатный спрей, средство для мытья посуды, мыло для рук и лосьон для рук", — рассказала актриса.

Кортни Кокс сама разработала дизайн флаконов для своих продуктов и ранее отмечала, что она буквально "помешана на дизайне интерьера".

"Они получились такие красивые. Вы точно не захотите прятать эти флаконы", — рассказала актриса.

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