Кортні Кокс зібрала на фото знаменитих подруг

Зірка "Друзів" запускає нову лінійку товарів для дому.

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Кортні Кокс зібрала занменитих подруг на кшталт Сари Полсон і Дженніфер Еністон, щоб запустити свій бренд товарів для дому. Про це пише People.

Селебріті зробили спільне фото в будинку Кокс за святковим столом.

А Дженніфер Еністон привітала колегу по серіалу "Друзі" із запуском.

"Я так пишаюся тобою", — написала актриса, додавши смайлики.

Кортні Кокс із подругами

До Дженніфер приєдналися Сара Полсон і Моллі Шеннон, коли вони відсвяткували випуск ароматного бренду засобів для догляду за будинком Courteney Cox, запущеного в січні 2022 року.

Акторки святкували запуск нової лімітованої колекції від парфумерного бренду Cox Homecourt з ароматом апельсина і базиліка.

Дженніфер навіть розмістила фото флакончиків від Кортні Кокс і зазначила, що вони пахнуть "як рай".

Кортні Кокс із подругами Фото: Courteney Cox/instagram

Кокс уперше запустила Homecourt у січні 2022 року і розповіла журналу People, що її надихнула ця ідея, оскільки люди проводили так багато часу вдома після пандемії COVID-19.

"Тепер ви так часто залишаєтеся вдома, що я подумала: "Чому б не зробити свій дім таким же важливим, як ви самі, своє тіло, своє обличчя? Тому ми вирішили створити кімнатний спрей, засіб для миття посуду, мило для рук і лосьйон для рук", — розповіла актриса.

Кортні Кокс сама розробила дизайн флаконів для своїх продуктів і раніше зазначала, що вона буквально "схиблена на дизайні інтер'єру".

"Вони вийшли такі красиві. Ви точно не захочете ховати ці флакони", — розповіла актриса.

Раніше актриса Крістін Белл зібрала рекордну кількість знаменитостей за одним столом. Актриса була у відпустці зі своєю сім'єю і запросила друзів у гості на обід просто неба. Зіркові друзі приїхали в Айдахо.