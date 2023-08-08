Знаменитость и ее фитнес-тренер начали заниматься восстановлением Ким.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Основательница SKIMS поделилась, что недавно имела проблемы со здоровьем.

"Я сломала плечо и разорвала сухожилия, поэтому несколько недель не ходила в спортзал, но вернулась!" — рассказала многодетная мама.

Кардашьян не появилась на видео, которое опубликовала, но она продемонстрировала своего тренера Мелиссу Алькантару. Ким отметила, что у Алькантары однажды случилось то же самое с ее плечом, и что они готовятся начать процедуру восстановления.

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"У меня полный холодильник, друзья. И я думаю, что мне понадобится это, чтобы начать мою тренировку", — сказала знаменитость, а на заднем плане звучала "Let Me Blow Ya Mind".

Кардашьян и Алькантара работали вместе несколько лет, чтобы достичь желаемых результатов актрисы "Американской истории ужасов".

Тренер Ким Кардашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Напомним, Канье Уэст отреагировал на новый вероятный роман бывшей жены.

Также Фокус писал о сумке "Биркин" за 300 тысяч долларов, которую продемонстрировала Ким Кардашьян.