В этом герцогам Сассекским активно помогает Netflix.

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Меган Маркл имеет большие планы на доминирование в Голливуде, но она больше не хочет сниматься. Об этом пишет Page Six.

Бывшая американская актриса объединится с принцем Гарри, чтобы продюсировать фильм Карли Форчун "Встреть меня на озере" для Netflix как часть их многомиллионной сделки с сервисом.

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Сделка была подписана в течение последних нескольких недель — и, несмотря на первоначальные сообщения, Сассекские не приобрели права на книгу, которая, как полагают, стоит около 3 миллионов долларов.

Вместо этого Netflix купил для них, чтобы производить проект под руководством Archewell Productions.

"Эта книга — это их место", — сказал инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В романе рассказывается история пары, которая познакомилась в возрасте тридцати лет, как это сделали Гарри и Меган, и содержит несколько отголосков реальной жизни Сассекских, в частности, темы детской травмы и потери родителей в автокатастрофе.

Кроме того, инсайдер сказал: "Они любят истории любви и романтические комиксы". Действительно, Сассексы хотели рассказать собственную "историю любви" в документальном фильме Netflix "Гарри и Меган" 2022 года.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл продолжают сотрудничество с Netflix.

Также Фокус писал о новом звездном друге герцогов Сассекских.