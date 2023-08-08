Внебрачный сын Шварценеггера прогулялся по песку без рубашки (видео)

Молодой человек вместе с друзьями отправился исследовать одно из самых красивых мест Америки.

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25-летний внебрачный сын голливудской суперзвезды Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна вместе с друзьями отправился на отдых в дикую местность Джона Мьюира (John Muir Wilderness) и показал своим подписчикам в соцсети кадры с роскошными видами на горы, пески и чистые озера.

Дикая местность Джона Мьюира — это территория, которая простирается вдоль гребня Сьерра-Невады в Калифорнии на 90 миль в национальных лесах Иньо и Сьерра. Основанный в 1964 году в соответствии с Законом о дикой природе и названный в честь натуралиста Джона Мьюира, он занимает более 260 тысяч гектаров. Она расположена вдоль восточного откоса Сьерры от Мамонтовых озер и Национального памятника Девилс-Постпайл на севере до перевала Коттонвуд возле горы Уитни на юге. Область дикой природы также охватывает гребень Сьерры к северу от национального парка Кингз-Каньон и простирается на западной стороне парка до пустыни Монарх.

Это – излюбленное место американцев и туристов благодаря возможности увидеть совершенно разные пейзажи.

На фото и видео, опубликованных Баэной, он позирует, идя по песку босиком и сняв белую рубашку. Таким образом он в очередной раз продемонстрировал свою накачанную фигуру.

Также можно увидеть его друзей, и кадры, где Джозеф купается в озере на фоне живописных гор.

"Это ваш знак отправиться исследовать природу", – говорится в подписи к публикации.

Ранее Фокус писал, что Джозеф показал, как продолжает наращивать мышечную массу тренировками в зале, а также повторил культовое фото своего отца.