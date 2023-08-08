Позашлюбний син Шварценеггера прогулявся по піску без сорочки (відео)

Молодий чоловік разом із друзями вирушив досліджувати одне з найкрасивіших місць Америки.

Related video

25-річний позашлюбний син голлівудської суперзірки Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена разом із друзями вирушив на відпочинок до дикої місцевості Джона М'юїра (John Muir Wilderness) та показав своїм підписникам у соцмережі кадри з розкішними краєвидами на гори, піски та чисті озера.

Дика місцевість Джона М'юїра — це територія, що простягається вздовж гребеня Сьєрра-Невади в Каліфорнії на 90 миль у національних лісах Іньо і Сьєрра. Заснований 1964 року відповідно до Закону про дику природу і названий на честь натураліста Джона М'юїра, вона займає понад 260 тисяч гектарів. Вона розташована вздовж східного укосу Сьєрри від Мамонтових озер і Національного пам'ятника Девілс-Постпайл на півночі до перевалу Коттонвуд біля гори Вітні на півдні. Область дикої природи також охоплює гребінь Сьєрри на північ від національного парку Кінгз-Каньйон і простягається на західній стороні парку до пустелі Монарх.

Це — улюблене місце американців і туристів завдяки можливості побачити абсолютно різні пейзажі.

На фото і відео, опублікованих Баеною, він позує, йдучи по піску босоніж і знявши білу сорочку. Таким чином він укотре продемонстрував свою накачану фігуру.

Також можна побачити його друзів, і кадри, де Джозеф купається в озері на тлі мальовничих гір.

"Це ваш знак вирушити досліджувати природу", — йдеться у підписі до публікації.

Раніше Фокус писав, що Джозеф показав, як продовжує нарощувати м'язову масу тренуваннями в залі, а також повторив культове фото свого батька.