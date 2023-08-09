9 августа 2023 года: великомученика Пантелеймона — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать в поле и сплетничать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон, также известный как Пантелеймон Целитель, был раннехристианским святым, отдавшим свою жизнь в служение Господу и людям.
Пантолеймон жил в III веке и был врачем. Он не только лечил людей, но и приходил на помощь тем, кто был лишен свободы, находясь в тюрьмах. Эти дела не остались незамеченными императором-язычником Максимианом. Максимиан попытался убедить Пантелеймона отказаться от христианства, но вместо этого лишь усилил веру святого. Последовавшие чудеса и исцеления, совершенные Пантолеоном, лишь укрепили веру многих в Христа. Максимиан применил разнообразные пытки в отношении Пантолеона, надеясь сломить его веру, и даже пытался казнить его, но тщетно. Несмотря на все усилия, святой остался невредимым. В конечном итоге, по просьбе самого Пантолеона, ему была отсечена голова.
Что нельзя делать 9 августа:
- работать в поле;
- сплетничать;
- сквернословить.
Народные приметы и поверья:
- кочаны капусты начали завиваться — к холодной осени.
- прыгают кузнечики — к ясной погоде;
- муравьи начали закладывать вход к муравейнику — будет дождь.
День ангела празднуют:
Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Анфиса.
Родились в этот день:
- 1938 год — Леонид Кучма, президент Украины (1994–2004);
- 1963 год — Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.
Также в этот день:
- 1483 год — открыли Сикстинскую капеллу;
- 1803 год — первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном;
- 1910 год — американец Алва Фишер получил патент на электрическую стиральную машину;
- 1945 год — взрыв атомной бомбы в Нагасаки.