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Стиль жизни

Телохранитель Бейонсе стал новой звездой соцсетей (фото, видео)

Джеймс Плаза, телохранитель Бейонсе, тур Ренессанс
Джеймс Плаза, телохранитель Бейонсе

Благодаря вирусному видео, количество подписчиков на странице бодигарда Бейонсе в Instagram увеличилось в четыре раза.

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Новый объект вожделения миллионов девушек по всему миру – телохранитель певицы Бейонсе, видео с которым разлетелось по Сети и стало вирусным. Как пишет Рopsugar, запись была сделана на шоу 6 августа в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время выступления Бейонсе в рамках ее мирового турне "Ренессанс", исполняя песню "Energy", попросила зрителей замолчать, и стадион по сигналу будто онемел, однако просьбу выполнили не все. Увидев это, телохранитель ухмыльнулся про себя.

Неудивительно, что уже вскоре самые любознательные пользователи выяснили, как зовут этого красивого мужчину, и узнали, чем он занимается.

Новую звезду соцсетей зовут Джеймс Плаза. Он – внештатный офицер личной охраны, который работает в частной охране с VIP-персонами с 2010 года. Однако в его резюме есть информация не только о том, что он – "телохранитель Бейонсе", но и указывается, что Джеймс – "конкурентоспособный бодибилдер".

Instagram Плазы, количество подписчиков которого увеличилось в четыре раза с момента публикации видео, отмечает его достижения в качестве профессионального спортсмена, в том числе медали от федераций GBO, FMC и NFMUK. Он также часто делится видео со своих тренировок, когда готовится к соревнованиям.

Главным приоритетом Плазы является его ответственность перед своей работой. В апреле этого года Плаза написал в своем посте в Instagram, что он не участвует ни в каких соревнованиях в сезоне 2023 года из-за рабочих обязательств, но все еще усердно работает, чтобы сохранить свои отмеченные наградами успехи.

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Путешествуя с певицей и ее командой в рамках тура "Ренессанс", Плаза не прекращал своих тренировок. Во время недавней остановки в Филадельфии он пробежался по знаменитым "Скалистым ступеням" Художественного музея, подражая своему герою Сильвестру Сталлоне в классике 1976 года "Рокки".

"Как ребенок в кондитерской, я вырос на этих фильмах. Так что не обращайте на меня внимания, я просто живу мечтой", — добавил он.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов метрополитену Вашингтона, чтобы он продолжил свою работу ради ее зрителей.