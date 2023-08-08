Артистка позаботилась о своих фанатах, которые посетили ее концерт.

Related video

41-летняя американская певица Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов метрополитену Вашингтона, чтобы они дольше работали в день ее концерта. Об этом сообщило Управление городского транспорта на своем сайте.

Звезда сцены позаботилась, чтобы ее фанаты смогли добраться домой после выступления артистки в городе. Бейонсе попросила продлить работу всех 98 городских станций на час, поскольку ее выступление задержалось на два часа из-за сильной грозы. Управление городского транспорта Вашингтона рассказало об этом на своем сайте, отметив, что дополнительное время работы метро будет финансироваться за счет средств тура Renaissance.

"Из-за плохой погоды, которая может задержать начало сегодняшнего мирового тура Renaissance World Tour в FedExField, Metro продлит курсирование последнего поезда на дополнительный час после продленного закрытия, объявленного ранее. Продленное время означает, что #BeyHive может остаться на "вечеринку" и все равно добраться домой на метро", — отметили представители Управления транспорта.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Напомним, Бейонсе с дочкой вышли на сцену в парных камуфляжных образах.

Также Фокус писал о том, почему Бейонсе не общается со сводным братом.