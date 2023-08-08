Артистка подбала про своїх фанатів, які відвідали її концерт.

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41-річна американська співачка Бейонсе заплатила 100 тисяч доларів метрополітену Вашингтона, аби вони довше працювали в день її концерту. Про це повідомило Управління міського транспорту на своєму сайті.

Зірка сцени подбала, щоб її фанати змогли дістатися додому після виступу артистки в місті. Бейонсе попросила продовжити роботу всіх 98 міських станцій на годину, оскільки її виступ затримався на дві години через сильну грозу. Управління міського транспорту Вашингтона розповіло про це на своєму сайті, наголосивши, що додатковий час роботи метро фінансуватиметься за рахунок коштів туру Renaissance.

"Через погану погоду, яка може затримати початок сьогоднішнього світового туру Renaissance World Tour у FedExField, Metro подовжить курсування останнього потяга на додаткову годину після продовженого закриття, оголошеного раніше. Подовжений час означає, що #BeyHive може залишитися на "вечірку" та все одно дістатися додому на метро", — зазначили представники Управління транспорту.

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Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Нагадаємо, Бейонсе з донькою вийшли на сцену в парних камуфляжних образах.

Також Фокус писав про те, чому Бейонсе не спілкується зі зведеним братом.