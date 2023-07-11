Бейонсе не спілкується з 13-річним зведеним братом: у чому причина

Мати хлопчика дивується, чому зірка сцени не любить брата і не приділяє йому увагу.

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У той час як Бейонсе колесить світом із турне "Renaissance", 13-річний зведений брат співачки, який провів свої перші роки життя в трейлері з мамою Алекссандрою Райт, запитує себе, чому знаменита сестра не виявляє до нього жодної любові. Про це заявила мати підлітка в інтерв'ю The Sun.

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"Чому ця людина не любить мене?" — сказала 52-річна Райт про свого сина Ніксона, якого вона ділить із батьком Бейонсе, 71-річним Метью Ноулзом.

"Ніксон ніколи не мав можливості бути звичайною дитиною, — продовжила Райт. — Спорідненість із кимось знаменитим душить таких дітей, як він, і вони втрачають свою індивідуальність. Іноді я сиджу у ванній і плачу, бо просто не знаю, як допомогти йому стати самим собою".

Вона також стверджує, що Бейонсе жодного разу не намагалася налагодити контакти зі зведеним братом, незважаючи на те, що вона живе всього за 10 миль від них.

Алекссандра Райт із Ніксоном

Александра Райт познайомилася з Метью Ноулзом 2007 року в Сіетлі, коли виступала посередником в укладанні ділової угоди для Бейонсе. Незабаром після знайомства пара почала роман, незважаючи на те, що Ноулз був одружений з матір'ю Бейонсе, 69-річною Тіною.

За словами Райт, протягом майже дворічних стосунків вона не відчувала почуття провини за те, що переспала з одруженим чоловіком.

Бейонсе з батьком Фото: Getty Images

"Я не відчувала жодних протиріч з приводу ситуації, що склалася, оскільки його шлюб не був повноцінним, — стверджує вона. — Я не думаю, що він розповів про мене своїй родині. Це була складна ситуація і сімейна структура була зруйнована протягом тривалого часу".

Райт народила Ніксона в лютому 2010 року. А проведений у березні 2010 року тест ДНК показав, що Метью Ноулз дійсно є біологічним батьком хлопчика. У 2011 році батьки Бейонсе розлучилися з ініціативи Тіни Ноулз.

Раніше Фокус писав, що батько Бейонсе відповів на критику співачки і розсекретив її плани на майбутнє.