"Как всегда, очаровательна": Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения (видео)

Музыкант показал семейное видео с возлюбленной и двумя их сыновьями.

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37-летний украинский певец Дмитрий Монатик трогательно поздравил с днем рождения свою жену Ирину. Видео и поэзию, посвященную возлюбленной, музыкант выложил в Instagram.

"Сегодня, по привычке, я буду самым счастливым в мире. Потому что у меня есть ты. Потому что у нас есть дети. И пусть я пример не самый лучший для будущих поколений и предков..." — обратился к имениннице украинский певец.

На видео Монатик танцует с женой Ириной и двумя их сыновьями — Даниилом и Платоном.

"С тобой дышится легче. С тобой крылья подходят к моим плечам. С тобой я собой являюсь наконец. И в конце концов, сегодня день, когда появился человек, без которого я человека остатки", — отметил музыкант.

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Дмитрий Монатик с семьей

"Люблю тебя, моя I.V. Ты как всегда очаровательна. Спасибо Вселенной за Тебя", — обратился к жене Монатик.

Именинница ответила в комментариях: "Люблю тебя бесконечно❤️".

Дмитрий Монатик с женой Ириной Фото: Instagram monatik_official

К поздравлениям также присоединились Надя Дорофеева, Соня Плакидюк, Алена Алена, Кристина Решетник, Наталка Денисенко.

"Поздравляю с самой прекрасной именинницей @irishamonatik ❤️ Обожаю вашу семью! Целую!" — написала фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Напомним, Монатик ответил, вернет ли детей в Украину.

Также Фокус писал о зависимости Дмитрия Монатика, от которой он не может отказаться.