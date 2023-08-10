"Як завжди, чарівна": Монатик зворушливо привітав дружину з днем народження (відео)

Музикант показав сімейне відео з коханою та двома їхніми синами.

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37-річний український співак Дмитро Монатик зворушливо привітав з днем народження свою дружину Ірину. Відео та поезію, присвячену коханій, музикант виклав в Instagram.

"Сьогодні, по звичці, я буду самим щасливим у світі. Бо в мене є ти. Бо в нас є діти. І хай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і пращурів…" — звернувся до іменинниці український співак.

На відео Монатик танцює з дружиною Іриною та двома їхніми синами — Данилом та Платоном.

"З тобою дихається легше. З тобою крила личать моїм плечам. З тобою я собою є нарешті. І врешті-решт, сьогодні день, коли з’явилася людина, без якої я людини рештки", — зазначив музикант.

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Дмитро Монатик з родиною

"Люблю тебе, моя I.V. Ти як завжди чарівна. Дякую Всесвіту за Тебе", — звернувся до дружини Монатик.

Іменинниця відповіла в коментарях: "Кохаю тебе безмежно❤️".

Дмитро Монатик з дружиною Іриною Фото: Instagram monatik_official

До привітань також долучилися Надя Дорофєєва, Соня Плакидюк, Альона Альона, Христина Решетник, Наталка Денисенко.

"Вітаю з найпрекраснішою іменинницею @irishamonatik ❤️ Обожнюю вашу родину! Цьом!" — написала фешн-фотографиня Соня Плакидюк.

Нагадаємо, Монатик відповів, чи поверне дітей в Україну.

Також Фокус писав про залежність Дмитра Монатика, від якої він не може відмовитися.