"Поки не можу подолати": Монатик розповів про свою залежність (відео)

Український співак хвилюється, що його діти можуть перейняти погану звичку батька.

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Український співак Дмитро Монатик (MONATIK) зізнався, що вже довгий час має погану звичку — він залежний від нікотину. Проте артист не перестає з нею боротися. Про це повідомив музикант в інтерв'ю блогеру та радіоведучому Славі Дьоміну.

"Я залежний від нікотину. Я поки не можу подолати бажання покурити цигарку. Особливо під час усього того, що зараз відбувається в Україні", — сказав Дмитро Монатик.

Також артист висловив своє занепокоєння через те, що його діти можуть перейняти цю погану звичку. Проте, якщо все ж його два сини почнуть палити цигарки, то він їх не лаятиме, а лише розповість про негативні наслідки паління.

Нагадаємо, український музикант Дмитро Монатик разом зі своєю родиною виїхав із України на відпочинок у лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної війни. Проте в країну він повернувся лише через п'ять місяців після початку вторгнення. Його дружина Ірина та двоє синів Данило та Платон більш ніж рік живуть за межами України через війну, проте найближчим часом це зміниться, адже родина планує жити й будувати своє життя в Україні.

Також співак висловився щодо свого колеги Олексія Потапенка (Потапа), який зіткнувся з хейтом із боку співгромадян. Він вважає, що таке ставлення публіки до Потапа склалося через його інформаційну тишу.