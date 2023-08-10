Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми отдыхают на яхте в Майями (фото)

Звездная пара проводит лето во Флориде и их часто можно заметить на роскошной яхте.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вместе с супругом, 48-летним футболистом Дэвидом Бекхэмом были замечены на яхте в Майами. К ним на 93,5-футовом судне под названием Seven присоединились 12-летняя Харпер и 18-летний Круз. Об этом пишет Daily Mail.

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Загорелая бизнесвумен выглядела стильно в теннисном платье от коллаборации своего бренда с Reebok (6000 гривен) . Популярность теннисной эстетики резко возросла за последние месяцы и Виктория, которая всегда приковывает к себе взгляды безупречными образами, не отстает от тенденций. Она дополнила ансамбль повседневными шлепанцами и кремовой сумочкой Chanel. Бекхэм собрала свои темные волосы в гладкий хвост и прикрыла глаза парой больших квадратных солнцезащитных очков.

Между тем, Дэвид выбрал темно-синюю бейсболку, коричневую футболку и плавательные шорты. К звездным супругам, которые проводят лето во Флориде, присоединились их младшие дети — Харпер и Круз.

В 2021 году сообщалось, что Дэвид "побаловал себя" роскошным судном, которое он помог спроектировать, вдохновленный своими морскими прогулками с Элтоном Джоном и Дэвидом Фернишем, которые часто отдыхают в море. Летом Дэвида заметили в штаб-квартире итальянской верфи Ferretti в Форли, где он осмотрел яхты, и теперь бывший футболист наслаждается своей новой покупкой со своими близкими.

Дэвид с гордостью назвал свое судно стоимостью 6,3 миллиона долларов в честь своего культового номера на футболке, который он носил в течение шести лет, играя за "Манчестер Юнайтед". Он также носил номер семь на международных играх за Англию. "Seven" также имеет особое значение для Дэвида и Виктории, так как это второе имя их дочери Харпер.

Ранее Фокус писал, что 12-летнюю дочь Бекхэмов заметили на отдыхе с сумочкой за $2800.