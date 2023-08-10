Иман Пехлеви, внучка последнего шаха Ирана, выходит замуж

Спустя более 60 лет после того, как ее дед, последний шах Ирана, женился в третий раз, Иман Пехлеви готовится к свадьбе.

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Внучка последнего шаха Ирана, Иман Пехлеви выходит замуж за своего давнего бойфренда, американца Брэдли Шермана. Фото помолвки, которая состоялась на пляже, опубликовала мать Иман – Ясмин Пехлеви. Об этом пишет Tatler.

В 1959 году в Зеркальном зале дворца Голестан в Иране царило ликование, когда иранский шах, также известный как Мохаммед Реза Пехлеви, женился на 21-летней Фарах Диба. Юная принцесса была одета в потрясающее платье Yves Saint Laurent, которую дополнила бриллиантовой тиарой Noor-ol-Ain Diamond. Тогда эта новость облетела все мировые СМИ.

И сейчас, спустя более 60 лет, семья иранского шаха снова готовится к грандиозной свадьбе. Внучка Фарах и Мохаммеда обручилась со своим бойфрендом Брэдли Шерманом.

Иман Пехлеви и Брэдли Шерман

Шерман опустился на одно колено на пляже, усыпанном лепестками роз и сделал предложение на закате солнца.

Фотографии помолвки были опубликованы в Instagram матерью Иман, Ясмин Пехлеви, которая написала: "Наша милая Иман обручилась в эти выходные. Она и Брэдли встречаются уже три года. Мы наблюдали, как расцветают их отношения, и так счастливы, что они взяли на себя обязательство провести свою жизнь вместе".

Позже к счастливой паре присоединилась семья Иман, в том числе две ее сестры, мать Ясмин и отец Реза Пехлеви, старший сын покойного шаха Ирана и последний наследник престола Шаханшахского Государства Иран.

Иман Пехлеви и Брэдли Шерман Фото: Instagram yasmine.pahlavi Иман Пехлеви и Брэдли Шерман Фото: Instagram yasmine.pahlavi

До иранской революции 1979 года Реза был наследным принцем Ирана. Он учился в университете в Америке, где сейчас живет в изгнании в качестве лидера самопровозглашенного Национального совета Ирана, оппозиционной группы. Он является откровенным сторонником иранского демократического движения и критиком правительства Исламской Республики.

Иман, средняя из трех дочерей Резы и Ясмин, работает в сфере финансов, а ее жених Шерман работает в компании электронной коммерции. Пара живет в Нью-Йорке, где, возможно, и состоится свадьба.

Родители невесты

Однако маловероятно, что свадьба будет соответствовать величию последнего шаха Ирана. Их свадьба включала в себя традиционную исламскую церемонию никях, за которой последовал банкет. Это была третья свадьба шаха, и брак был организован его 19-летней дочерью, принцессой Шахназ.

Фарах изучала архитектуру в Париже в 1959 году, когда ее представили Мохаммеду Резе Шаху Пехлеви на приеме в посольстве. 1 декабря было объявлено о помолвке пары, а через три недели они поженились.

На Фарах было возложена миссия родить мужу ребенка мужского пола, так две предыдущие жены рожали ему только дочек, которые не могли унаследовать трон.

В итоге у пары родились четверо детей: наследный принц Реза Кир в 1960 году, принцесса Фарахназ в 1963 году, принц Али Реза в 1966 году и принцесса Лейла в 1970 году.

Как и многие другие королевские супруги, королева изначально ограничивалась церемониальной ролью. В 1961 году во время визита во Францию ​​ Фарах подружилась с министром культуры Франции Андре Мальро, что побудило ее организовать обмен культурными артефактами между французскими и иранскими художественными галереями и музеями.

После Исламской революции 1979 года семья шахиншаха была вынуждена покинуть Иран. Мохаммед умер в изгнании в Каире в 1980 году. А Фарах сейчас живет между Вашингтоном и Парижем.

Напомним, недавно пышную свадьбу сыграл наследный принц Иордании. На свадьбу Хусейна и Раджвы Аль-Саиф съехались монархи и политики со всего мира.