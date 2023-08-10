Іман Пахлаві, внучка останнього шаха Ірану, виходить заміж

Через понад 60 років після того, як її дід, останній шах Ірану, одружився втретє, Іман Пахлаві готується до весілля.

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Онука останнього шаха Ірану, Іман Пахлаві виходить заміж за свого давнього бойфренда, американця Бредлі Шермана. Фото заручин, які відбулися на пляжі, опублікувала мати Іман — Ясмін Пехлеві. Про це пише Tatler.

1959 року в Дзеркальній залі палацу Голестан в Ірані панувала радість, коли іранський шах, також відомий як Мохаммед Реза Пахлаві, одружився з 21-річною Фарах Діба. Юна принцеса була одягнена в приголомшливу сукню Yves Saint Laurent, яку доповнила діамантовою тіарою Noor-ol-Ain Diamond. Тоді ця новина облетіла всі світові ЗМІ.

І зараз, через понад 60 років, сім'я іранського шаха знову готується до грандіозного весілля. Внучка Фарах і Мохаммеда заручилася зі своїм бойфрендом Бредлі Шерманом.

Іман Пахлаві та Бредлі Шерман

Шерман опустився на одне коліно на пляжі, всипаному пелюстками троянд, і освідчився на заході сонця.

Фотографії заручин були опубліковані в Instagram матір'ю Іман, Ясмін Пехлеві, яка написала: "Наша мила Іман побралася в ці вихідні. Вона і Бредлі зустрічаються вже три роки. Ми спостерігали, як розквітають їхні стосунки, і такі щасливі, що вони взяли на себе зобов'язання провести своє життя разом".

Пізніше до щасливої пари приєдналася сім'я Іман, зокрема дві її сестри, мати Ясмін і батько Реза Пахлаві, старший син покійного шаха Ірану і останній спадкоємець престолу Шаханшахської Держави Іран.

Іман Пахлаві та Бредлі Шерман Фото: Instagram yasmine.pahlavi Іман Пахлаві та Бредлі Шерман Фото: Instagram yasmine.pahlavi

До іранської революції 1979 року Реза був наслідним принцом Ірану. Він навчався в університеті в Америці, де зараз живе у вигнанні як лідер самопроголошеної Національної ради Ірану, опозиційної групи. Він є відвертим прихильником іранського демократичного руху і критиком уряду Ісламської Республіки.

Іман, середня з трьох дочок Рези і Ясмін, працює у сфері фінансів, а її наречений Шерман працює в компанії електронної комерції. Пара живе в Нью-Йорку, де, можливо, і відбудеться весілля.

Батьки нареченої

Однак малоймовірно, що весілля відповідатиме величі останнього шаха Ірану. Їхнє весілля включало в себе традиційну ісламську церемонію нікях, за якою послідував банкет. Це було третє весілля шаха, і шлюб організувала його 19-річна дочка, принцеса Шахназ.

Фарах вивчала архітектуру в Парижі 1959 року, коли її представили Мохаммеду Резе Шаху Пахлаві на прийомі в посольстві. 1 грудня було оголошено про заручини пари, а через три тижні вони одружилися.

На Фарах було покладено місію народити чоловікові дитину чоловічої статі, бо дві попередні дружини народжували йому тільки доньок, які не могли успадкувати трон.

У підсумку у пари народилося четверо дітей: наслідний принц Реза Кір 1960 року, принцеса Фарахназ 1963 року, принц Алі Реза 1966 року і принцеса Лейла 1970 року.

Як і багато інших королівських дружин, королева спочатку обмежувалася церемоніальною роллю. 1961 року під час візиту до Франції Фарах потоваришувала з міністром культури Франції Андре Мальро, що спонукало її організувати обмін культурними артефактами між французькими та іранськими художніми галереями і музеями.

Після Ісламської революції 1979 року сім'я шахіншаха була змушена покинути Іран. Мохаммед помер у вигнанні в Каїрі 1980 року. А Фарах зараз живе між Вашингтоном і Парижем.

Нагадаємо, нещодавно пишне весілля зіграв наслідний принц Йорданії. На весілля Хусейна і Раджви Аль-Саїф з'їхалися монархи і політики з усього світу.