Уникальный самолет "Конкорд" впервые за долго время вывезли из музея

Сверхзвуковой "Конкорд" British Airways, установивший рекорд перелета между Нью-Йорком и Лондоном, отправили на реставрацию.

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Знаменитый самолет "Конкорд", который когда-то курсировал между Лондоном и Нью-Йорком, преодолевая расстояние над Атлантическим океаном за два часа 52 минуты и 59 секунд, впервые за долгое время поднялся в небо, но только на тросах. Его погрузили на баржу, чтобы перевезти в Бруклин на реставрацию. Об этом пишет Daily Mail.

Сверхзвуковой самолет летал намного быстрее современных лайнеров, ведь сейчас то же путешествие занимает восемь часов. Но билеты на "Конкорд" были невероятно дорогими.

"Конкорд" поднимают на баржу Фото: Getty Images

Развивая скорость до 2440 км/ч, Concorde обычно преодолевал расстояние между Лондоном и Нью-Йорком за 3 часа 20 минут. Билет "туда-обратно" стоил 10 500 долларов. Всего было построено 20 самолетов, шесть из них выполняли испытательные полеты; по семь лайнеров было у British Airways и Air France. На "Конкорде" летала даже королева Елизавета.

Уникальное фото "Конкорда"

Но от их использования отказались в 2003 году, повлиял рост цен на топливо, а также авария "Конкорда" в 2000 году. Тогда, лайнер разбился при вылете из парижского аэропорта "Шарль де Голль". В результате погибло 113 человек, из них на борту 100 пассажиров, 9 членов экипажа и 4 человека на земле.

Оставшиеся "Конкорды" сейчас находятся в музеях. И тот, что установил рекорд скорости, последние 15 лет находится в Музее моря, авиации и космонавтики Intrepid с тех пор, как он был выведен из эксплуатации.ККККК

Однако теперь сверхзвуковой "Конкорд" British Airways совершил свой самый медленный полет, покачиваясь на тросах над рекой Гудзон.

"Полет" "Конкорда"

Реставрация на верфи в Бруклине займет несколько месяцев.

Процесс подъема 87-тонного сверхзвукового самолета с пирса на баржу занял несколько часов, а поездка на Бруклинскую военно-морскую верфь заняла еще около двух часов.

С него сняли двигатели, прежде чем он превратился в музейный экспонат, а размах крыльев самолета в 84 фута означал, что он был слишком широк для перевозки по Бруклинскому мосту или туннелю Бруклин-Бэттери.

На берегу собралось несколько сотен зрителей, который пришли увидеть легендарный самолет хоть мельком.

"Конкорд" на барже

"Я помню первый полет "Конкорда". Это было невероятное зрелище. Теперь он стал частью истории", — сказала одна женщина журналистам CBS News.

Эрик Бем, куратор отдела авиации и восстановления самолетов в Intrepid отметил, что Нью-Йорк — худшее место для демонстрации самолета.

"У нас соленая вода, у нас суровая погода, у нас сильные ветры, которые гонят реку, даже если это не ураган. Самолет постоянно нуждается в ремонте", — рассказал Бем, отметив, что уникальный самолет нуждается в полной покраске, чтобы защитить его от стихий.

Что известно о самолете "Конкорд" из Нью-Йорка

Его последний полет состоялся 10 ноября 2003 года из аэропорта Хитроу в Лондоне. Тогда стоимость билета уже возросла и составляла 12 тысяч долларов, что составляет около 20 150 долларов в сегодняшних деньгах с поправкой на инфляцию.

Его первый полет состоялся в 1977 году и сопровождался акция протеста. Потому что никто на "Лонг-Айленде не хотел шума над головой".

Рекорд скорости был побит в 1996 году.

Сообщается, что школа в Ховард-Бич, Квинс, тряслась, когда самолет проносился мимо. Директор и ученики даже нарисовали на крыше надпись "Остановите "Конкорд".

Этот конкретный самолет был впервые зарегистрирован 9 мая 1975 года авиакомпанией British Airways и совершил более 7000 полетов в общей сложности 23 397 часов и 25 минут.

Когда-то в 1979 году на одной его стороне был нанесен логотип Singapore Airlines в рамках совместной операции.

Самолет принял участие в юбилейном пролете в честь королевы Елизаветы II 4 июня 2002 года и участвовал в программе прощального тура после объявления о том, что Concorde будет списан.

По данным Heritage Concorde, он посетил Бостон и установил текущий рекорд пересечения Атлантики с востока на запад со временем в три часа, пять минут и 34 секунды.

Советский сверхзвуковой Ту-144

В Советском союзе также имелся свой "Конкорд" – самолет Ту-144. Но он эксплуатировался всего три года: с 1975 по 1978-й. Летал он между Москвой и Алма-Атой и на международные трассы так и не вышел. По сути, сверхзвуковой самолет в СССР оказался не нужен. Потому как мало кто мог себе позволить билеты за 68 рублей.

Напомним, ранее в сарае в Великобритании нашли коллекцию редких ретро-машин. Ее стоимость более полумиллиарда долларов.