Меган Маркл появилась с браслетом, который "контролирует мозг" (фото)

Жена принца Гарри в августе выгуляла осеннее пальто и добавила к образу антистрессовый аксессуар.

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Меган Маркл обеспокоила поклонников антистрессовым браслетом, который "контролирует мозг". Об этом пишет Hello! Magazine.

Герцогиня Сассекская вызвала беспокойство у своих поклонников, поскольку она, судя по всему, переживает напряженный период жизни на фоне слухов о разводе с принцем Гарри.

Бывшую актрису заметили в браслете "антистресс", когда она вышла на прогулку в кашемировом пальто во время жары в Калифорнии.

Это первый выход королевской особы после того, как с сайта королевской семьи Великобритании убрали ее и принца Гарри титулы.

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Меган Маркл

На запястье Меган Маркл была замечена таинственная круглая накладка. Издание подтверждает, что пластырь, который носила герцогиня, — это NuCalm Biosignal Processing Disc. Сообщается, что этот диск похож на "дистанционное управление мозгом" и способствует оптимальному сну, снятию стресса и расслаблению.

Напомним, как Меган Маркл отпраздновала 42-й день рождения.

Также Фокус писал о том, почему король Великобритании не сможет лишить младшего сына и его жену титулов.