Чарльз III не сможет лишить принца Гарри и Меган Маркл их титулов, – королевский биограф

Роберт Джобсон уверен, что лишать пару титула не имеет смысла, и объяснил, почему.

Related video

Король Чарльз III никогда не лишит принца Гарри и Меган Маркл их титулов, несмотря на то, что на королевском сайте возле имени младшего сына короля исчез статус "Его Королевское Высочество"(HRH). Такое мнение высказал биограф и автор книги "Наш король Карл III: разоблачение человека и монарха" Роберт Джобсон, пишет Page Six.

Ссылаясь на источник при королевском дворе, он рассказал, что монарх не отнимет у пары титулы герцога и герцогини Сассекских, которые были особым подарком покойной королевы Елизаветы II.

"На днях я был в Royal Ascot и встретил источник, очень близкий к королевской семье. Я сказал: "Ну, а как насчет всей этой ерунды с лишением титулов? Если у вас будет президент Меган, то, конечно же, они не захотят иметь свои королевские титулы, и их выгонят из линии преемственности?" — спросил я. И он абсолютно категорично сказал, что этого просто не произойдет".

Хотя Маркл официально не раскрывала никаких планов относительно участия в президентских выборах, ее возможное участие в них уже одобрила сестра нынешнего главы государства Валери Байден Оуэнс.

"Поэтому, несмотря на то, что у них есть свои королевские титулы, и люди требуют, чтобы они избавились от них, они потеряют их. Реальность такова, говорят они, нет смысла это менять. Это просто потрясет всех и создаст историю, которая снова потрясет "Осиное гнездо". И в результате ничего не получится. Определенно очень маловероятно, что Гарри когда-либо станет королем, так зачем играть в проблему?", – считает Добсон.

Гарри и Меган согласились отказаться от своих титулов "Его Высочества" после ухода из королевской жизни в 2020 году и впоследствии отказались от должности старших членов королевской семьи и переехали в США.

Несмотря на то, что они жаловались на излишнее внимание СМИ, уже в Америке пара дала скандальное интервью Опре Уинфри в марте 2021 года, принц Гарри выпустил мемуары "Запасной", а также супруги снялись в документальном сериале "Гарри и Меган". Все их публичные выступления запомнились множеством нападок и обвинений в сторону королевской семьи. Виндзоры в ответ на их откровения предпочли сохранить молчание.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл думают, как помириться с британскими родственниками. СМИ много писали о том, что если король еще согласен на примирение, то принц Уильям и Кейт Миддлтон не горят желанием.