Король Чарльз хочет наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл, — эксперт

Монарх готов помириться и "принять назад в семью" герцогов Сассекских, несмотря на скандальные заявления принца в его мемуарах "Запасной".

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Королевский эксперт заявил, что король Чарльз стремится исправить разногласия с принцем Гарри и невесткой Меган Маркл. Во время недавнего эпизода Royal Round Up в Daily Express репортера Ричарда Палмера спросили, думает ли он, что напряженные отношения можно исцелить. Об этом пишет Mirror.

И, несмотря на скандальные заявление в книге герцога Сассекского "Запасной" и продолжающуюся дистанцию, мистер Палмер сказал, что, по его мнению, король Чарльз все еще стремиться протянуть оливковую ветвь.

"Я уверен, что король будет рад их возвращению, — сказал Палмер. — Я имею ввиду, он очень хочет залечить этот семейный раскол. Но, очевидно, что в данный момент он очень сырой и очень заметный. Хотя я бы сказал, что он стремится залечить этот разлад, он еще не видел своего сына в последний разы, когда он (принц Гарри — ред.) был в Великобритании".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Король Чарльз и герцог Сассекский пересеклись в прошлом месяце, когда принц Гарри присутствовал на коронации 6 мая. Младший сын монарха с гордостью наблюдал в Вестминстерском аббатстве за историческим событием, но Меган Маркл осталась дома, чтобы отпраздновать день рождения сына.

Принц Гарри на коронации отца Фото: Getty Images

Напомним, герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".

Также Фокус писал, что принц Уильям особенно расстроен релизом скандальных мемуаров принца Гарри.