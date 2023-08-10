Чарльз III не зможе позбавити принца Гаррі та Меган Маркл їхніх титулів, — королівський біограф

Роберт Джобсон впевнений, що позбавляти пару титулу не має сенсу, і пояснив, чому.

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Король Чарльз III ніколи не позбавить принца Гаррі та Меган Маркл їхніх титулів, незважаючи на те, що на королівському сайті біля імені молодшого сина короля зник статус "Його Королівська Високість" (HRH). Таку думку висловив біограф і автор книги "Наш король Карл III: викриття людини і монарха" Роберт Джобсон, пише Page Six.

Посилаючись на джерело при королівському дворі, він розповів, що монарх не забере у пари титули герцога і герцогині Сассекських, які були особливим подарунком покійної королеви Єлизавети II.

"Днями я був на Royal Ascot і зустрів джерело, дуже близьке до королівської сім'ї. Я сказав: "Ну, а як щодо всієї цієї нісенітниці з позбавленням титулів? Якщо у вас буде президент Меган, то, звісно ж, вони не захочуть мати свої королівські титули, і їх виженуть із лінії спадкоємності?" — запитав я. І він абсолютно категорично сказав, що цього просто не станеться".

Хоча Маркл офіційно не розкривала жодних планів щодо участі в президентських виборах, її можливу участь у них уже схвалила сестра нинішнього глави держави Валері Байден Оуенс.

"Тому, незважаючи на те, що в них є свої королівські титули, і люди вимагають, щоб вони позбулися їх, вони втратять їх. Реальність така, кажуть вони, немає сенсу це змінювати. Це просто потрясе всіх і створить історію, яка знову потрясе "Осине гніздо". І в результаті нічого не вийде. Безумовно, дуже малоймовірно, що Гаррі коли-небудь стане королем, тож навіщо гратися в проблему?", — вважає Добсон.

Гаррі та Меган погодилися відмовитися від своїх титулів "Їх Високості" після того, як полишили королівське життя у 2020 році згодом відмовилися від посади старших членів королівської сім'ї та переїхали до США.

Попри те, що вони скаржилися на зайву увагу ЗМІ, вже в Америці пара дала скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі,у березні 2021 року, принц Гаррі випустив мемуари "Запасний", а також подружжя знялося в документальному серіалі "Гаррі та Меган". Усі їхні публічні виступи запам'яталися безліччю нападів і звинувачень у бік королівської сім'ї. Віндзори у відповідь на їхні одкровення вважали за краще зберегти мовчання.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл думають, як помиритися з британськими родичами. ЗМІ багато писали про те, що якщо король ще згоден на примирення, то принц Вільям і Кейт Міддлтон не горять бажанням.