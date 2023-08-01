Сестра Джо Байдена підтримала політичні амбіції Меган Маркл

Поки що конкретних заяв про свої політичні наміри Меган не робила, але, як показали опитування, тепер їй можна про це всерйоз подумати.

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Політичні амбіції дружини принца Гаррі Меган Маркл можуть спалахнути з новою силою після того, як сестра президента Байдена Валері Байден Оуенс, політична активістка, заявила, що підтримала б її як потенційного кандидата в Білий дім. Крім того, герцогиня Сассекська очолила опитування серед демократів, де запитували, за яких жінок вони голосуватимуть, пише Daily Mail.

Меган в електоральних симпатіях зараз нарівні з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і випереджає колишню кандидатку в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Раніше Валері говорила, що у дружини принца є всі шанси стати навіть президентом.

Коли Маркл разом із чоловіком переїхала до Каліфорнії, ходили чутки, що колишня актриса може балотуватися на політичну посаду, наприклад, на пост губернатора Каліфорнії. Раніше на цій посаді були герой бойовиків і бодібілдер Арнольд Шварценеггер, а також актор Рональд Рейган, який потім і зовсім став президентом США.

Про те, що герцогиня Сассекська може в майбутньому балотуватися на пост губернатора Каліфорнії, говорив свого часу і колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл. Він вважає, що іншим не слід недооцінювати Маркл через її амбіції та голлівудські зв'язки.

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Своєю чергою, експерти з вивчення громадської думки у США після оприлюднення результатів опитувань серед демократів заявили, що той факт, що Меган навіть пропонується як можливість, показує, що "вибір, який є у демократів, невеликий".

Не підтримує її і нинішній президент Джо Байден. Такого висновку ЗМІ дійшли після того, як глава Білого дому відмовився взяти на борт Air Force One герцогів Сассекських, коли повертався додому після державного похорону королеви Єлизавети II у вересні минулого року. Крім того, перша леді США Джилл Байден не буде на "Іграх нескорених", хоча вона відвідувала їх раніше.

Раніше Фокус писав про те, що Меган і Гаррі вирішили купити новий будинок, проте потенційні сусіди пари не в захваті від їхніх намірів. Також ми розповідали про сварку Сассексів і Бекхемів.