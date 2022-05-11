Меган Маркл може стати кандидаткою у президенти США

Сестра Джо Байдена впевнена, що Маркл має всі шанси спробувати себе в політиці.

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Сестра президента Джо Байдена Валері Байден Оуенс заявила, що Меган Маркл могла б стати хорошою потенційною кандидаткою на пост президента США. Про це родичка американського гаранта сказала у вівторок у програмі ITV Good Morning Britain.

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Відповідаючи на запитання кореспондента GMB Ноеля Філліпса, чи стане Меган Маркл "одного разу хорошою потенційною кандидаткою, можливо, на пост президента?", Байден Оуенс відповів: "Так, можливо. Звичайно, вона буде!"

Також Валері запропонувала Меган вступити в Демократичну партію, зазначивши, що в політиці має бути якнайбільше жінок. На думку сестри Байдена, що більше різних точок зору, то краще працює демократична система. "І ми приймаємо всіх жінок", — додала Валері.

До королівського життя Меган Маркл говорила, що замислювалася про кар'єру в політиці після того, як пройшла стажування в посольстві США в Аргентині на першому курсі коледжу.

Відомо, що члени британської королівської сім'ї зазвичай не займаються політикою. Але з огляду на те, що Меган разом із принцом Гаррі обрали інший шлях, відмовившись від необхідності виконувати обов'язки, які покладає Букінгемський палац на сім'ю монарха, цілком ймовірно, що колишня акторка замислиться про кар'єру політика.

Чутки про те, що Меган Маркл планує балотуватися у президенти США у 2024 році, ходять в американській пресі з минулого року. Підставою для них стало припущення британської газети The Mail on Sunday, що герцогиня нібито спілкується з ключовими діячами Демократичної партії, а тому збирається зайнятися політикою.

Як писав раніше Фокус, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми дуже скоро приїдуть до Великобританії в межах святкування 70-річчя правління королеви Єлизавети. Монарх вперше познайомиться зі своєю правнучкою Лілібет, яка народилася минулого літа.

Фокус також повідомляв, що королівська родина переживає з приводу приїзду герцогів Сассекських, очікуючи, що подружжя може влаштувати провокацію, щоб привернути увагу преси.